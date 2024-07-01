Драма на Копа Америка. У Мексики украли пенальти на 90+9-й? Итоги группы В
В плей-офф соревнований пробились Венесуэла и Эквадор, Мексика и Ямайка вылетели
В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.
Сборная Венесуэлы уверенно разгромила Ямайку со счетом 3:0 и набрала 9 очков из 9 возможных. Венесуэльцы пробились в плей-офф соревнований с первого места.
В параллельном поединке путевку в четвертьфинал Копа Америка разыграли Мексика и Эквадор. Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали по 4 очка в квартет. По лучшей разнице забитых и пропущенных второе место заняли эквадорцы.
Однако все могло обернуться совершенно иначе. На 90+8-й минуте рефери назначил пенальти в пользу Мексики, увидив подножку в штрафной от игрока Эквадора. Но в итоге судья решил пересмотреть VAR и отменил 11-метровый. Спустя минуту арбитр дал финальный свисток.
В четвертьфинале Копа Америка Венесуэла сыграет против Канады, а Эквадор встретится с Аргентиной.
Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)
Ямайка – Венесуэла – 0:3
Голы: Белло, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85
Мексика – Эквадор – 0:0
Итоговая таблица группы В
Момент якобы нарушения на игроке Мексики на последней минуте
Cerrando el grupo con puntaje ideal 🤩 pic.twitter.com/NHedw9ipt8— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 1, 2024
Importante empate para Ecuador 🔥 pic.twitter.com/5jJJbRJb2j— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 1, 2024
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