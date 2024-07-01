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01.07.2024 03:00 – FT 0 : 3
Венесуэла
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Кубок Америки
01 июля 2024, 05:15 |
320
1

Драма на Копа Америка. У Мексики украли пенальти на 90+9-й? Итоги группы В

В плей-офф соревнований пробились Венесуэла и Эквадор, Мексика и Ямайка вылетели

01 июля 2024, 05:15 |
320
1
Драма на Копа Америка. У Мексики украли пенальти на 90+9-й? Итоги группы В
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.

Сборная Венесуэлы уверенно разгромила Ямайку со счетом 3:0 и набрала 9 очков из 9 возможных. Венесуэльцы пробились в плей-офф соревнований с первого места.

В параллельном поединке путевку в четвертьфинал Копа Америка разыграли Мексика и Эквадор. Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали по 4 очка в квартет. По лучшей разнице забитых и пропущенных второе место заняли эквадорцы.

Однако все могло обернуться совершенно иначе. На 90+8-й минуте рефери назначил пенальти в пользу Мексики, увидив подножку в штрафной от игрока Эквадора. Но в итоге судья решил пересмотреть VAR и отменил 11-метровый. Спустя минуту арбитр дал финальный свисток.

В четвертьфинале Копа Америка Венесуэла сыграет против Канады, а Эквадор встретится с Аргентиной.

Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)

Ямайка – Венесуэла – 0:3
Голы: Белло, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85

Мексика – Эквадор – 0:0

Итоговая таблица группы В

Момент якобы нарушения на игроке Мексики на последней минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Phantom
Чому вкрали? Його там і близько не було
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