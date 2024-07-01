Кубок Америки01 июля 2024, 10:07 |
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Мексика – Эквадор – 0:0. Мексиканцев не пустили в плей-офф. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы В Копа Америка 2024
01 июля 2024, 10:07 |
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В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.
Путевку в четвертьфинал Копа Америка разыграли Мексика и Эквадор. Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали по 4 очка в квартет. По лучшей разнице забитых и пропущенных второе место заняли эквадорцы.
Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)
Мексика – Эквадор – 0:0
Видеообзор матча
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