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Кубок Америки
Мексика
01.07.2024 03:00 – FT 0 : 0
Эквадор
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Кубок Америки
01 июля 2024, 10:07 |
21
0

Мексика – Эквадор – 0:0. Мексиканцев не пустили в плей-офф. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы В Копа Америка 2024

01 июля 2024, 10:07 |
21
0
Мексика – Эквадор – 0:0. Мексиканцев не пустили в плей-офф. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.

Путевку в четвертьфинал Копа Америка разыграли Мексика и Эквадор. Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали по 4 очка в квартет. По лучшей разнице забитых и пропущенных второе место заняли эквадорцы.

Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)

Мексика – Эквадор – 0:0

Видеообзор матча

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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