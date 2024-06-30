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30 июня 2024, 15:39 | Обновлено 30 июня 2024, 15:41
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Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 июня 2024, 15:39 | Обновлено 30 июня 2024, 15:41
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Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля на «Стейт Фарм Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Мексики встретится со сборной Эквадора. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Мексика

Команда после откровенного провала на чемпионате мира, когда с Тата Мартино не вышли из группы впервые за несколько десятилетий, пытается реабилитироваться новыми успехами. Правда, если Золотой Кубок в прошлом году завоевали, то в Лиге Наций весной уступили в финале - конечно же, вечному конкуренту в лице США. Хотелось показать конкурентность и на фоне представителей Южной Америки. В контрольных поединках из представителей того континента обыграли только Боливию, уступив и Уругваю, и Бразилии. На самой Копе первым соперником была хорошо знакомая Ямайка. Уже с ней были проблемы, но все-таки гол Артеаги принес победу фавориту. С Венесуэлой все-таки случилась сенсация - и сами не смогли забить, и привезли себе пенальти, с которого Рондон принес победу сопернику.

Ставки на матч Мексика – Эквадор

Эквадор

Сборная на прошлом чемпионате мира сыграла. И, хотя и не вышла там из группы, более того, из-за натурализации игрока по поддельным документам еще и 3 очка штрафа получили, но намерены пробиться на следующий мундиаль. Что подтвердили неплохим осенним отрезком квалификации. А на Копе, сыграв перед этим неплохой набор товарищеских матчей, начинали с отлично знакомого оппонента, Венесуэлы. Там подвел лидер и капитан, Эннер Валенсия, что был удален еще до перерыва. Вдесятером все-таки открыли счет, но в итоге уступили 1:2. Но Ямайка во втором туре была обыграна 3:1. Так что шансы на проход дальше есть, но тут нужно только выигрывать - непростое задание, при всей невнятности игры оппонента на Копе.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках Эль Три выиграл только однажды при паре успехов трехцветных.

Прогноз

GGBET не зря считает пару равной. С учетом того, как играли стороны в предыдущих турах нынешнего турнира, ставим на то, что матч закончится победой трехцветных с форой 0 (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Мексика
1 июля 2024 -
03:00
Эквадор
Фора Эквадора (0) 1.89 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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