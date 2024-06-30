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Кубок Америки
Мексика
01.07.2024 03:00 - : -
Эквадор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
30 июня 2024, 16:07 |
26
0

Мексика – Эквадор. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 1 июля и стартует в 03:00

30 июня 2024, 16:07 |
26
0
Мексика – Эквадор. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики

1 июля в 03:00 в американском городе Глендейл состоится матч 3-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Мексики и Эквадора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Мексики и Эквадора, играют Венесуэла и Ямайка.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Мексика – Эквадор. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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