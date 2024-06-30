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Кубок Америки
Аргентина
30.06.2024 03:00 – FT 2 : 0
Перу
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Кубок Америки
30 июня 2024, 05:05 | Обновлено 30 июня 2024, 05:14
134
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Дубль Лаутаро Мартинеса. Аргентина победила Перу

В другом матче Кубка Америки Канада и Чили расписали нулевую ничью

30 июня 2024, 05:05 | Обновлено 30 июня 2024, 05:14
134
0
Дубль Лаутаро Мартинеса. Аргентина победила Перу
Getty Images/Global Images Ukraine

На Копа Америка начались матчи 3 тура группового этапа. Первыми их провели команды из группы А.

Аргентина уверенно победила Перу со счетом 2:0. Оба гола забил Лаутаро Мартинес, всего форвард в трех матчах группового этапа отличился четыре раза. Следует также отметить, что полузащитник «альбиселесте» Леандро Паредес не реализовал в середине второго тайма пенальти. Лионель Месси в матче, который уже ничего не решал (Аргентина заняла первое место досрочно), остался на скамье запасных.

В другом матче группы Канада и Чили расписали нулевую ничью. Этого результата «кленовым» хватило, чтобы выйти в плей-офф.

Копа Америка. Группа А. 3 тур. 30 июня

Аргентина – Перу – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

Канада – Чили – 0:0

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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