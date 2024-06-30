Дубль Лаутаро Мартинеса. Аргентина победила Перу

На Копа Америка начались матчи 3 тура группового этапа. Первыми их провели команды из группы А.

Аргентина уверенно победила Перу со счетом 2:0. Оба гола забил Лаутаро Мартинес, всего форвард в трех матчах группового этапа отличился четыре раза. Следует также отметить, что полузащитник «альбиселесте» Леандро Паредес не реализовал в середине второго тайма пенальти. Лионель Месси в матче, который уже ничего не решал (Аргентина заняла первое место досрочно), остался на скамье запасных.

В другом матче группы Канада и Чили расписали нулевую ничью. Этого результата «кленовым» хватило, чтобы выйти в плей-офф.

Копа Америка. Группа А. 3 тур. 30 июня

Аргентина – Перу – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

Канада – Чили – 0:0