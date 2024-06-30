Дубль Лаутаро Мартинеса. Аргентина победила Перу
В другом матче Кубка Америки Канада и Чили расписали нулевую ничью
На Копа Америка начались матчи 3 тура группового этапа. Первыми их провели команды из группы А.
Аргентина уверенно победила Перу со счетом 2:0. Оба гола забил Лаутаро Мартинес, всего форвард в трех матчах группового этапа отличился четыре раза. Следует также отметить, что полузащитник «альбиселесте» Леандро Паредес не реализовал в середине второго тайма пенальти. Лионель Месси в матче, который уже ничего не решал (Аргентина заняла первое место досрочно), остался на скамье запасных.
В другом матче группы Канада и Чили расписали нулевую ничью. Этого результата «кленовым» хватило, чтобы выйти в плей-офф.
Копа Америка. Группа А. 3 тур. 30 июня
Аргентина – Перу – 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86
Канада – Чили – 0:0
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