30 июня в 03:00 в американском городе Орландо состоится матч 3-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Канады и Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Канады и Чили, играют Аргентина и Перу.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Канада – Чили. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция