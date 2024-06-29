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Кубок Америки
Канада
30.06.2024 03:00 - : -
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
29 июня 2024, 20:54 | Обновлено 29 июня 2024, 20:55
35
0

Канада – Чили. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 30 июня и стартует в 03:00

29 июня 2024, 20:54 | Обновлено 29 июня 2024, 20:55
35
0
Канада – Чили. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Канада – Чили

30 июня в 03:00 в американском городе Орландо состоится матч 3-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Канады и Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Канады и Чили, играют Аргентина и Перу.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Канада – Чили. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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