Кубок Америки29 июня 2024, 20:54 | Обновлено 29 июня 2024, 20:55
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Канада – Чили. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 30 июня и стартует в 03:00
29 июня 2024, 20:54 | Обновлено 29 июня 2024, 20:55
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30 июня в 03:00 в американском городе Орландо состоится матч 3-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Канады и Чили.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Канады и Чили, играют Аргентина и Перу.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Канада – Чили. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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