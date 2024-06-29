30 июня на «Inter&Co Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Канады встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Канада

Команда сейчас переживает уникальный период. Ведь она сыграет на втором чемпионате мира кряду, хотя до этого выступала там только в 1986-м году. Да, через 2 года красные будут представлять одну из стран-хозяек мундиаля. Но в Катар Альфонсо Дэвис и компания пробивались через стандартную квалификацию, причем добились права ехать на турнир первыми в КОНКАКАФ. Правда, уже там ничего не показали, да и потом были довольно скромные результаты, чего стоит вылет в четвертьфинале Лиги Наций от Ямайки. Не забивая в контрольных встречах с Нидерландами (0:2) и Францией (куда более статусные 0:0 в Бордо), потом на Копа Америка подопечные Джесси Марша ожидаемо капитулировали перед Аргентиной, ничем не ответив на пару голов фаворита. С Перу тоже было непросто, но проявил себя один из лидеров, Дэвид, забив единственный мяч в середине 2-го тайма.

Ставки на матч Канада – Чили

Чили

Сборная переживала затяжной спад - никак не удается вернуть тот уровень середины прошлого десятилетия, когда она выигрывала (дважды кряду!) Копа Америка, играя регулярно на чемпионатах мира. Пропустив мундиали 2018-го и 2022-го года, Алексис Санчес и компания слабо начали и новую квалификацию, взяв только одну победу и 5 очков за 6 осенних матчей. Вроде бы в 2024-м, при Рикардо Гареке, получилось заметно ожить, но, конечно же, выводы нужно делать по выступлениям на Копа Америка. Там начинали против хорошо знакомого оппонента, Перу, и закончив без голов, нулевой ничьей. С фаворитом, Аргентиной, этот счет почти получилось повторить. Но против был Мартинес, в концовке оформивший 1:0 в пользу альбиселестес.

Статистика личных встреч

Впервые национальная сборная Канады сыграет против этого соперника из Южной Америки.

Прогноз

GGBET симпатизирует Чили. Но эта сборная пока не забивала, а сопернику точно хватит и ничьей. Ставим на то, что канадцы не проиграют (коэффициент - 1,77).