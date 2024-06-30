В ночь с 29 на 30 июня в американском городе Орландо состоялся матч 3-го тура группы A Копа Америка 2024.

Сборные Канады и Чили разошлись миром со счетом 0:0.

Канадская сборная вышла в четвертьфинал, а команда Алексиса Санчеса попрощалась с Копа Америка.

Копа Америка 2024

Группа A. 3-й тур, 29 июня, Орландо (штат Флорида, США)

Канада – Чили – 0:0

Видеообзор матча