Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канада – Чили – 0:0. Канадская сборная вышла в четвертьфинал. Видеообзор
Кубок Америки
Канада
30.06.2024 03:00 – FT 0 : 0
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 16:30 | Обновлено 30 июня 2024, 17:05
67
0

Канада – Чили – 0:0. Канадская сборная вышла в четвертьфинал. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы A Копа Америка 2024

30 июня 2024, 16:30 | Обновлено 30 июня 2024, 17:05
67
0
Канада – Чили – 0:0. Канадская сборная вышла в четвертьфинал. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 29 на 30 июня в американском городе Орландо состоялся матч 3-го тура группы A Копа Америка 2024.

Сборные Канады и Чили разошлись миром со счетом 0:0.

Канадская сборная вышла в четвертьфинал, а команда Алексиса Санчеса попрощалась с Копа Америка.

Копа Америка 2024

Группа A. 3-й тур, 29 июня, Орландо (штат Флорида, США)

Канада – Чили – 0:0

Видеообзор матча

События матча

27’
Габриэль Суасо (Чили) получает красную карточку.
По теме:
Аргентина – Перу – 2:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мексика – Эквадор. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Чили по футболу сборная Канады по футболу Копа Америка видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Бокс | 29 июня 2024, 18:59 1
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса

Британец высоко оценил Джорджа Формана

Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Футбол | 29 июня 2024, 18:20 29
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро

«Фейеноорд» рассчитывает подписать украинца

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Футбол | 30.06.2024, 14:57
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Футбол | 30.06.2024, 15:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Футбол | 29.06.2024, 17:00
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024 выиграет сборная…
Евро-2024 выиграет сборная…
29.06.2024, 15:40 23
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 8
Футбол
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
29.06.2024, 03:01 2
Бокс
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
29.06.2024, 18:06
Бокс
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
28.06.2024, 19:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем