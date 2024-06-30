Чемпионат Европы30 июня 2024, 16:30 | Обновлено 30 июня 2024, 17:05
67
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Канада – Чили – 0:0. Канадская сборная вышла в четвертьфинал. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы A Копа Америка 2024
30 июня 2024, 16:30 | Обновлено 30 июня 2024, 17:05
67
0
В ночь с 29 на 30 июня в американском городе Орландо состоялся матч 3-го тура группы A Копа Америка 2024.
Сборные Канады и Чили разошлись миром со счетом 0:0.
Канадская сборная вышла в четвертьфинал, а команда Алексиса Санчеса попрощалась с Копа Америка.
Копа Америка 2024
Группа A. 3-й тур, 29 июня, Орландо (штат Флорида, США)
Канада – Чили – 0:0
Видеообзор матча
События матча
27’
Габриэль Суасо (Чили) получает красную карточку.
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