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Кубок Америки
Чили
26.06.2024 04:00 – FT 0 : 1
Аргентина
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Кубок Америки
26 июня 2024, 06:15 | Обновлено 26 июня 2024, 06:42
424
0

Лаутаро Мартинес принес победу Аргентине над Чили на Копа Америка

Аргентина с двумя победами возглавила группу и досрочно вышла в 1/4 финала

26 июня 2024, 06:15 | Обновлено 26 июня 2024, 06:42
424
0
Лаутаро Мартинес принес победу Аргентине над Чили на Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Ист-Рутерфордсостоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024

Поздний гол Лаутаро Мартинеса принес победу Аргентине над Чили (1:0) на Копа Америка.

Звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.

Аргентина с двумя победами возглавила турнирную таблицу группы и досрочно вышла в четвертьфинал.

Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Ист-Рутерфорд (Нью-Джерси, США)

Чили – Аргентина – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 88

Чили: Браво, Исла (Фернандес, 87), Лихновски, Диас, Суасо, Эчеверрия, Пульгар (Нуньес, 76), Варгас (Бреретон, 87), Давила, Осорио, Санчес (Боладос, 66).

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Акунья, 83), Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико (Монтьель, 83), Де Пауль, Макаллистер, Фернандес (Ло Чельсо, 64), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 73), Гонсалес (Ди Мария, 73).

Предупреждения: Суасо, 55, Исла, 82.

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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