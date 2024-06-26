Лаутаро Мартинес принес победу Аргентине над Чили на Копа Америка

В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Ист-Рутерфордсостоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024

Поздний гол Лаутаро Мартинеса принес победу Аргентине над Чили (1:0) на Копа Америка.

Звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.

Аргентина с двумя победами возглавила турнирную таблицу группы и досрочно вышла в четвертьфинал.

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Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Ист-Рутерфорд (Нью-Джерси, США)

Чили – Аргентина – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 88

Чили: Браво, Исла (Фернандес, 87), Лихновски, Диас, Суасо, Эчеверрия, Пульгар (Нуньес, 76), Варгас (Бреретон, 87), Давила, Осорио, Санчес (Боладос, 66).

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Акунья, 83), Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико (Монтьель, 83), Де Пауль, Макаллистер, Фернандес (Ло Чельсо, 64), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 73), Гонсалес (Ди Мария, 73).

Предупреждения: Суасо, 55, Исла, 82.

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