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Кубок Америки
Чили
26.06.2024 04:00 - : -
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
25 июня 2024, 18:27 |
22
0

Чили – Аргентина. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 26 июня и стартует в 04:00

25 июня 2024, 18:27 |
22
0
Чили – Аргентина. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

26 июня в 04:00 в американском городе Ист-Резерфорд состоится матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Чили и Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Чили и Аргентины, играют Перу и Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Чили – Аргентина. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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