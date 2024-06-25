Кубок Америки25 июня 2024, 18:27 |
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Чили – Аргентина. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 26 июня и стартует в 04:00
25 июня 2024, 18:27 |
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26 июня в 04:00 в американском городе Ист-Резерфорд состоится матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Чили и Аргентины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Чили и Аргентины, играют Перу и Канада.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Чили – Аргентина. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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