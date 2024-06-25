26 июня в 04:00 в американском городе Ист-Резерфорд состоится матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Чили и Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Чили и Аргентины, играют Перу и Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Чили – Аргентина. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция