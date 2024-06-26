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  4. Чили – Аргентина – 0:1. Лаутаро Мартинес принес победу. Видео гола и обзор
Кубок Америки
Чили
26.06.2024 04:00 – FT 0 : 1
Аргентина
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Кубок Америки
26 июня 2024, 17:15 | Обновлено 26 июня 2024, 17:23
107
0

Чили – Аргентина – 0:1. Лаутаро Мартинес принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Копа Америка

26 июня 2024, 17:15 | Обновлено 26 июня 2024, 17:23
107
0
Чили – Аргентина – 0:1. Лаутаро Мартинес принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Ист-Рутерфорд состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024

Поздний гол Лаутаро Мартинеса принес победу Аргентине над Чили (1:0) на Копа Америка.

Звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.

Аргентина с двумя победами возглавила турнирную таблицу группы и досрочно вышла в четвертьфинал.

Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Ист-Рутерфорд (Нью-Джерси, США)

Чили – Аргентина – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 88

Видео гола и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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