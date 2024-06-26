Кубок Америки26 июня 2024, 17:15 | Обновлено 26 июня 2024, 17:23
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Чили – Аргентина – 0:1. Лаутаро Мартинес принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Копа Америка
26 июня 2024, 17:15 | Обновлено 26 июня 2024, 17:23
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В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Ист-Рутерфорд состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024
Поздний гол Лаутаро Мартинеса принес победу Аргентине над Чили (1:0) на Копа Америка.
Звездный нападающий аргентинцев Лионель Месси провел на поле весь матч.
Аргентина с двумя победами возглавила турнирную таблицу группы и досрочно вышла в четвертьфинал.
Копа Америка 2024
Группа A. 2-й тур, 25 июня. Ист-Рутерфорд (Нью-Джерси, США)
Чили – Аргентина – 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 88
Видео гола и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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