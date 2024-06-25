26 июня на «Чилдренс Мерси Парк» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда сейчас на пике, ведь привезла в Соединенные Штаты два титула - и приступила к защите регионального золота. В новом цикле уже была осечка, в виде домашнего поражения Уругваю Марсело Бьелсы. Но оно оставалось единственным: выиграв все 5 остальных поединков квалификации, подопечные Скалони возглавили турнирную таблицу. Также альбиселестес демонстрировали стопроцентные результаты в товарищеских матчах, правда, там были и соперники простые: да, крепкий Эквадор (но там и 1:0 было), Сальвадор, Коста-Рика, Гватемала. Стартуя на Копе, с Канадой не особенно спешили и начали забивать только после перерыва. Впрочем, итогом все равно стала солидная, гроссмейстерская победа с итоговым счетом 2:0.

Ставки на матч Аргентина – Чили

Чили

Сборная переживает затяжной кризис. И не похоже, что он закончится в этом цикле. По крайней мере, в квалификации на чемпионат мира Ла Роха стартовала уже привычно плохо. Выиграть получилось только у кризисного Перу, да с Колумбией и Парагваем закончили только нулевыми ничьими. Да, в 2024-м году получилось прибавить - разгромили с одинаковым счетом 3:0 Албанию в марте и Парагвай в июне, да и с Францией получились достойные 2:3. Но все это были встречи в товарищеском формате. Начиная Копу с хорошо знакомым (и более чем принципиальным для себя персонально) соперником, перуанцами, команда во многом разочаровала. В такой группе нужно было брать максимум со скромными инками, а по делу все закончилось нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 2019-2021 чилийцы трижды ухитрялись с грандом сыграть вничью. И только в январе позапрошлого года альбиселестес вырвали победу 2:1 на выезде.

Прогноз

GGBET не ждет интриги от данной пары и верят в легкую победу Месси и компании. Но подопечные Скалони тоже достаточно прагматичны, так что используем для ставки вариант с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).