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Кубок Америки
Перу
26.06.2024 01:00 – FT 0 : 1
Канада
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Кубок Америки
26 июня 2024, 03:19 | Обновлено 26 июня 2024, 03:23
47
0

Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка

Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте

26 июня 2024, 03:19 | Обновлено 26 июня 2024, 03:23
47
0
Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Канзас состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.

Канада минимально обыграла Перу (1:0), единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте.

Турнирное положение: Аргентина и Канада (по 3 очка), Чили и Перу (по 1 очку).

В другом матче 2-го тура группы А сыграют Аргентина и Чили.

Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)

Перу – Канада – 0:1

Гол: Джонатан Дэвид, 74

Турнирная таблица

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ФОТО. Канада обыграла Перу в матче 2-го тура Копа Америка
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сборная Канады по футболу сборная Перу по футболу Копа Америка Джонатан Дэвид
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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