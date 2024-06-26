Кубок Америки26 июня 2024, 03:19 | Обновлено 26 июня 2024, 03:23
47
0
Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка
Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте
26 июня 2024, 03:19 | Обновлено 26 июня 2024, 03:23
47
0
В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Канзас состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.
Канада минимально обыграла Перу (1:0), единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте.
Турнирное положение: Аргентина и Канада (по 3 очка), Чили и Перу (по 1 очку).
В другом матче 2-го тура группы А сыграют Аргентина и Чили.
Копа Америка 2024
Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)
Перу – Канада – 0:1
Гол: Джонатан Дэвид, 74
Турнирная таблица
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