Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка

В ночь с 25 на 26 июня в американском городе Канзас состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.

Канада минимально обыграла Перу (1:0), единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте.

Турнирное положение: Аргентина и Канада (по 3 очка), Чили и Перу (по 1 очку).

В другом матче 2-го тура группы А сыграют Аргентина и Чили.

Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)

Перу – Канада – 0:1

Гол: Джонатан Дэвид, 74

Турнирная таблица