Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перу – Канада – 0:1. Как забил Дэвид. Видео гола и обзор матча
Кубок Америки
Перу
26.06.2024 01:00 – FT 0 : 1
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
26 июня 2024, 17:03 | Обновлено 26 июня 2024, 17:18
81
0

Перу – Канада – 0:1. Как забил Дэвид. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Копа Америка

26 июня 2024, 17:03 | Обновлено 26 июня 2024, 17:18
81
0
Перу – Канада – 0:1. Как забил Дэвид. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

В ночь с 25 на 26 июня в американском Канзасе состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024.

Канада минимально обыграла Перу (1:0).

Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте.

Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)

Перу – Канада – 0:1

Гол: Джонатан Дэвид, 74

Видео гола и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
59’
Мигель Араухо (Перу) получает красную карточку.
По теме:
Чили – Аргентина – 0:1. Лаутаро Мартинес принес победу. Видео гола и обзор
Эквадор – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Венесуэла – Мексика. Прогноз и анонс на Копа Америка 2024
сборная Канады по футболу сборная Перу по футболу Джонатан Дэвид Копа Америка видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
Футбол | 25 июня 2024, 19:10 125
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал талантливого украинского голкипера

Кирилл Фесюн покинул «Колос»

Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 26 июня 2024, 17:00 10
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Словакия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Все ждут ничью, но не все так однозначно

Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Футбол | 25.06.2024, 22:31
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»
Футбол | 26.06.2024, 16:28
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игрокам Украины нужно оставить свое эго за полем»
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Бокс | 26.06.2024, 09:24
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 4
Бокс
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 8
Футбол
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 3
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем