Кубок Америки26 июня 2024, 17:03 | Обновлено 26 июня 2024, 17:18
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Перу – Канада – 0:1. Как забил Дэвид. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Копа Америка
26 июня 2024, 17:03 | Обновлено 26 июня 2024, 17:18
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В ночь с 25 на 26 июня в американском Канзасе состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024.
Канада минимально обыграла Перу (1:0).
Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте.
Читайте также:Канада минимально обыграла Перу на Копа Америка
Копа Америка 2024
Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)
Перу – Канада – 0:1
Гол: Джонатан Дэвид, 74
Видео гола и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
59’
Мигель Араухо (Перу) получает красную карточку.
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