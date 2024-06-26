В ночь с 25 на 26 июня в американском Канзасе состоялся матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024.

Канада минимально обыграла Перу (1:0).

Единственный гол забил Джонатан Дэвид на 74-й минуте.

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Копа Америка 2024

Группа A. 2-й тур, 25 июня. Канзас (Миссури, США)

Перу – Канада – 0:1

Гол: Джонатан Дэвид, 74

Видео гола и обзор матча