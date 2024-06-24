26 июня на «Чилдренс Мерси Парк» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Перу встретится со сборной Канады. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Перу

Команда на позапрошлом чемпионате мира наконец-то смогла сыграть. А в следующей квалификации вылетели на пороге турнира, проиграв межконтинентальный плей-офф. Но нынешний цикл не задался напрочь. Сборная стала худшей в осеннем отрезке квалификации: ни разу не получилось выиграть, более того, только дважды, с Парагваем и Венесуэлой, были хотя бы ничьи. После этого главным тренером стал Фоссатти, и это принесло долгожданное преображение. Инки обыграли Никарагуа, Доминиканскую республику, Сальвадор, и только с Парагваем сыграли вничью. Правда, все это в товарищеском формате. На Копе с Чили стартовали, так и не забив ни единого гола - в отличие от зрелищного Евро, главный турнир Нового Света принес 0:0 уже во втором своем поединке.

Ставки на матч Перу – Канада

Канада

Сборная вышла на долгожданный пик в последние годы. Она смогла пробиться на чемпионат мира, правда, на нем уже толком ничего не показав. Да и дальше были явно скромные, недостаточные результаты даже на региональном уровне. На Золотом Кубке была только одна победа и вылет в четвертьфинале, на той же стадии закончили и местную Лигу Наций, уступив Ямайке. Да, право сыграть на Копа Америка завоевали уверенно, через 2:0 с Тринидад и Тобаго. Но контрольные поединки принесли 0:4 с Голландией, правда, потом была нулевая ничья с французами. На турнире Альфонсо Дэвису и компании пришлось стартовать против фаворита, Аргентины. Там не получилось навязать обладателя титула какую-то борьбу - в итоге альбиселестес оформили 2:0 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Единственный поединок между этими сборными пришелся на 2010-й год. Тогда в товарищеской встрече явно сильнее, 2:0, были инки.

Прогноз

GGBET считает, что тут фаворитом будут номинальные гости. Чтобы добиться успеха и выйти в плей-офф, такого соперника нужно обыгрывать, и поверим, что у канадцев это получится (коэффициент - 2,3).