Кубок Америки25 июня 2024, 18:20 |
21
0
Перу – Канада. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 26 июня и стартует в 01:00
25 июня 2024, 18:20 |
21
0
26 июня в 01:00 в американском городе Канзас состоится матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Перу и Канады, играют Аргентина и Чили.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Перу – Канада. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2024, 06:23 8
Испания и Италия вышли в плей-офф, шансы Хорватии призрачные
Футбол | 25 июня 2024, 16:52 1
«Хочется чуда и немножко вина»
Футбол | 25.06.2024, 07:28
Футбол | 25.06.2024, 07:29
Теннис | 25.06.2024, 16:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.06.2024, 19:07 5
23.06.2024, 22:29 20
23.06.2024, 23:31 12
Бокс
23.06.2024, 18:45 8
23.06.2024, 20:11 22
23.06.2024, 19:51 10