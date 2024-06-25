26 июня в 01:00 в американском городе Канзас состоится матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Перу и Канады, играют Аргентина и Чили.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Перу – Канада. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция