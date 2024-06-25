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Кубок Америки
Перу
26.06.2024 01:00 - : -
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
25 июня 2024, 18:20 |
21
0

Перу – Канада. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 26 июня и стартует в 01:00

25 июня 2024, 18:20 |
21
0
Перу – Канада. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Канады

26 июня в 01:00 в американском городе Канзас состоится матч 2-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Перу и Канады.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Перу и Канады, играют Аргентина и Чили.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Перу – Канада. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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