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01.07.2024 03:00 - : -
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30 июня 2024, 15:51 | Обновлено 30 июня 2024, 16:45
89
0

Ямайка – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

30 июня 2024, 15:51 | Обновлено 30 июня 2024, 16:45
89
0
Ямайка – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля на «Q2 Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Ямайки встретится со сборной Венесуэлы. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Ямайка

Команда в 1998-м году смогла дебютировать на чемпионате мира. Ожидаемо неудачно, но при этом следующие поколения и такого не достигали. Но сейчас есть любопытная обойма, в которой есть и игроки достойного уровня из клубов АПЛ. Все равно в КОНКАКАФ выше котируются и Мексика, и США, но периодически и регги-бойз что-то показывают, типа полуфинала прошлогоднего Золотого Кубка, или бронзы Лиги Наций, что оформлена весной. На Копе играли на старте с прекрасно знакомым, но сильным соперником - мексиканцами. И все-таки пропустили во втором тайме единственный гол. А с Эквадором уже в первом тайме был и автогол, и пенальти, реализованный соперником. В итоге даже гол Антонио не помог - уступили 1:3 и лишились шансов на выход из группы.

Ставки на матч Ямайка – Венесуэла

Венесуэла

Сборная при своем клейме вечного аутсайдера футбола Южной Америки приятно удивила болельщиков осенью прошлого года. В первых турах квалификации к следующему чемпионату мира аутсайдеры набрали 9 очков в 6 турах при единственном поражении. Впрочем, тот импульс долго не продлился, и в контрольных матчах были максимум ничьи. Толком не проводя товарищеских игр перед Копой, уже на ней винные начинали со старыми знакомыми - эквадорцами. Те ухитрились забить первыми даже при том, что после удаления Валенсии играли вдесятером. Но, прибавив после перерыва, и там вырвали столь важную победу 2:1. А с Мексикой уже была полновесная сенсация: не дали Эль Три забить, а Рондон реализовал пенальти, принеся победу и выход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Всего провели пять матчей, в 2003-2016 годах. Есть минимальное преимущество у Венесуэлы, что чередовала 3 своих победы с парой поражений.

Прогноз

GGBET не ждет тут особенной борьбы - оба соперника утратили турнирную мотивацию. Ставим на то, что в таких условиях стороны не забудут о зрителях и оформят тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Ямайка
1 июля 2024 -
03:00
Венесуэла
Тотал голов больше 2.0 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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