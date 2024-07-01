Кубок Америки01 июля 2024, 10:20 |
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Ямайка – Венесуэла – 0:3. Гол от динамовца. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы В Копа Америка 2024
01 июля 2024, 10:20 |
379
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В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.
Сборная Венесуэлы уверенно разгромила Ямайку со счетом 3:0 и набрала 9 очков из 9 возможных. Венесуэльцы пробились в плей-офф соревнований с первого места.
Третий гол Венесуэлы забил нападающий Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».
Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)
Ямайка – Венесуэла – 0:3
Голы: Белло, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Рамирес (Венесуэла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Eduard Bello (Венесуэла).
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