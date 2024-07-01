Ямайка – Венесуэла – 0:3. Гол от динамовца. Видеообзор

В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.

Сборная Венесуэлы уверенно разгромила Ямайку со счетом 3:0 и набрала 9 очков из 9 возможных. Венесуэльцы пробились в плей-офф соревнований с первого места.

Третий гол Венесуэлы забил нападающий Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)

Ямайка – Венесуэла – 0:3

Голы: Белло, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85

Видеообзор матча