Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямайка – Венесуэла – 0:3. Гол от динамовца. Видеообзор
Кубок Америки
Ямайка
01.07.2024 03:00 – FT 0 : 3
Венесуэла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
01 июля 2024, 10:20 |
379
0

Ямайка – Венесуэла – 0:3. Гол от динамовца. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы В Копа Америка 2024

01 июля 2024, 10:20 |
379
0
Ямайка – Венесуэла – 0:3. Гол от динамовца. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 июня состоялись матчи последнего 3-го тура группы В на Копа Америка 2024.

Сборная Венесуэлы уверенно разгромила Ямайку со счетом 3:0 и набрала 9 очков из 9 возможных. Венесуэльцы пробились в плей-офф соревнований с первого места.

Третий гол Венесуэлы забил нападающий Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

Копа Америка 2024. 3-й тур. Группа В (30 июня – 1 июля)

Ямайка – Венесуэла – 0:3
Голы: Белло, 49, Рондон, 56, Рамирес, 85

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Рамирес (Венесуэла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Eduard Bello (Венесуэла).
По теме:
Мексика – Эквадор – 0:0. Мексиканцев не пустили в плей-офф. Видеообзор
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
США – Уругвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
сборная Венесуэлы по футболу сборная Ямайки по футболу Копа Америка видео голов и обзор Эрик Рамирес Саломон Рондон
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Футбол | 30 июня 2024, 14:57 32
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Опытный защитник простился с болельщиками

Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30 июня 2024, 21:38 51
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала

Англичане были близки к провалу

«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Футбол | 01.07.2024, 05:31
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Гарет САУТГЕЙТ: «Это старомодно – длинное забрасывание мяча вперед»
Футбол | 01.07.2024, 03:03
Гарет САУТГЕЙТ: «Это старомодно – длинное забрасывание мяча вперед»
Гарет САУТГЕЙТ: «Это старомодно – длинное забрасывание мяча вперед»
ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
Футбол | 01.07.2024, 09:43
ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
ВИДЕО. Он забил шедевр. Что сказал Беллингем после матча Англии и Словакии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14
Футбол
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 40
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем