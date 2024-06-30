Кубок Америки30 июня 2024, 16:14 |
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Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 1 июля и стартует в 03:00
30 июня 2024, 16:14 |
28
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1 июля в 03:00 в американском городе Остин состоится матч 3-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Ямайки и Венесуэлы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Ямайки и Венесуэлы, играют Мексика и Эквадор.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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