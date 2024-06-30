1 июля в 03:00 в американском городе Остин состоится матч 3-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Ямайки и Венесуэлы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Ямайки и Венесуэлы, играют Мексика и Эквадор.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция