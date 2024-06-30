Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Америки
Ямайка
01.07.2024 03:00 - : -
Венесуэла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
30 июня 2024, 16:14 |
28
0

Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 1 июля и стартует в 03:00

30 июня 2024, 16:14 |
28
0
Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ямайки

1 июля в 03:00 в американском городе Остин состоится матч 3-го тура группы В Кубка Америки 2024 между сборными Ямайки и Венесуэлы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Ямайки и Венесуэлы, играют Мексика и Эквадор.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Ямайка – Венесуэла. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Аргентина – Перу – 2:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Канада – Чили – 0:0. Канадская сборная вышла в четвертьфинал. Видеообзор
Мексика – Эквадор. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Копа Америка сборная Венесуэлы по футболу сборная Ямайки по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29 июня 2024, 21:36 0
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Евро-2024

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Футбол | 30 июня 2024, 14:57 21
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я покидаю Шахтер»

Опытный защитник простился с болельщиками

Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Бокс | 29.06.2024, 23:47
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Сергей ПУЧКОВ: «У сборной Украины нет лидера»
Футбол | 30.06.2024, 16:12
Сергей ПУЧКОВ: «У сборной Украины нет лидера»
Сергей ПУЧКОВ: «У сборной Украины нет лидера»
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Бокс | 29.06.2024, 18:59
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
29.06.2024, 18:06
Бокс
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
29.06.2024, 09:10 14
Футбол
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05
Футбол
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
29.06.2024, 03:01 2
Бокс
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 9
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 8
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем