﻿3 июля на «Ливайс Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Колумбии. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Бразилия

Команда ехала на турнир, понимая, насколько остро тут нужен успех, на фоне ряда неудач, от поражения Аргентине в финале прошлой, домашней Копа Америка, и традиционного вылета строго в четвертьфинале чемпионата мира, и до провальных матчей октября-ноября 2023-го года, когда один из главных фаворитов не выиграл у Венесуэлы и проиграл трижды кряду. Получив наконец-то полноценного наставника, Доривала Жуниора, пентакампеоны неплохо, хотя отнюдь не идеально, смотрелись в контрольных поединках. Но все ждали, что Винисиус Жуниор и компания покажут на новом полноценном турнире. Копу бразильцы начали с Коста-Рикой, и снова разочаровали своих болельщиков, закончив с неплохим, но явно более слабым противником нулевой ничьей. Отыгрались после этого на Парагвае. Его разгромили 4:1 с дублем Винисиуса Жуниора.

Ставки на матч Бразилия – Колумбия

Колумбия

Сборная приехала на турнир с совсем другим настроением. Да, прошлый цикл был неудачный, и сильная команда ухитрилась не квалифицироваться на прошлый чемпионат мира. Но, сменив тренера и, частично, состав, кофейные просто разучились проигрывать - аж с зимы позапрошлого года не было баранок. Причем не только в товарищеских поединках, но и квалификацию на мундиаль-2026 начали с трех побед и трех ничьих. На Копе подопечные Нестора Лоренсо стартовали против отлично знакомого Парагвая. Еще в первом тайме с передач Хамеса свои голы забили Муньос и Лерма. Все, на что хватило соперника, это свести к 1:2 свое поражение. А вот Коста-Рику уже полноценно разгромили 3:0, гарантировав себе право сыграть в плей-офф.

Статистика личных встреч

У селесао с середины прошлого десятилетия длилась беспроигрышная серия в очных матчах (4 победы, 3 ничьи). Но в ноябре кофейные дома добились итоговых 2:1.

Прогноз

GGBET верят в селесао. Согласимся - им победа нужнее, и соперник вряд ли будет особенно мешать ее добыть (коэффициент - 1,82).