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Кубок Америки
Бразилия
03.07.2024 04:00 – FT 1 : 1
Колумбия
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Кубок Америки
03 июля 2024, 06:31 | Обновлено 03 июля 2024, 07:33
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Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала

В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика переиграла Парагвай

03 июля 2024, 06:31 | Обновлено 03 июля 2024, 07:33
2455
0
Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в 04:00 состоялись матчи 3-го тура группы D Копа Америка 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бразилия не сумела обыграть Колумбию (1:1), ничья устроила колумбийцев в борьбе за первое место в группе.

В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика обыграла Парагвай (2:1). Обе команды покинули турнир.

Копа Америка. 3-й тур. Группа D

Санта-Клара (Калифорния)

  • 04:00. Бразилия – Колумбия – 1:1

Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2

Остин (Техас)

  • 04:00. Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Рамон Соса, 55

В 1/4 финала сыграют:

  • 4 июля. Аргентина – Эквадор
  • 5 июля. Венесуэла – Канада
  • 6 июля. Уругвай – Бразилия
  • 6 июля. Колумбия – Панама

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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