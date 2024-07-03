Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала

3 июля в 04:00 состоялись матчи 3-го тура группы D Копа Америка 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бразилия не сумела обыграть Колумбию (1:1), ничья устроила колумбийцев в борьбе за первое место в группе.

В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика обыграла Парагвай (2:1). Обе команды покинули турнир.

Копа Америка. 3-й тур. Группа D

Санта-Клара (Калифорния)

04:00. Бразилия – Колумбия – 1:1

Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2

Остин (Техас)

04:00. Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Рамон Соса, 55

В 1/4 финала сыграют:

4 июля. Аргентина – Эквадор

5 июля. Венесуэла – Канада

6 июля. Уругвай – Бразилия

6 июля. Колумбия – Панама

Сетка плей-офф

Турнирная таблицы