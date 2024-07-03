Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала
В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика переиграла Парагвай
3 июля в 04:00 состоялись матчи 3-го тура группы D Копа Америка 2024.
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Бразилия не сумела обыграть Колумбию (1:1), ничья устроила колумбийцев в борьбе за первое место в группе.
В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика обыграла Парагвай (2:1). Обе команды покинули турнир.
Копа Америка. 3-й тур. Группа D
Санта-Клара (Калифорния)
- 04:00. Бразилия – Колумбия – 1:1
Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2
Остин (Техас)
- 04:00. Коста-Рика – Парагвай – 2:1
Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Рамон Соса, 55
В 1/4 финала сыграют:
- 4 июля. Аргентина – Эквадор
- 5 июля. Венесуэла – Канада
- 6 июля. Уругвай – Бразилия
- 6 июля. Колумбия – Панама
Сетка плей-офф
Турнирная таблицы
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