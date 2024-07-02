3 июля на «Q2 Стэдиум пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Коста-Рики встретится со сборной Парагвая. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Коста-Рика

Команда в 2022-м году ехала в Катар на свой пятый в этом веке (из 6 возможных) чемпионат мира. И даже выиграла там поединок, но этого разового успеха не хватило для выхода из группы. А потом, в прошлом календарном году, Los Ticos вылетели в четвертьфинале как из Золотого Кубка, так и из Лиги Наций. Так что им пришлось отстаивать право поехать на Копа Америка в специальном стыковом поединке - его в марте выиграли 3:1 у Гондураса. Успев начать лето с пары побед над скромными соперниками по стартовому раунду отбора на следующий мундиаль, костариканцы отправились наконец-то в США. И в первом же туре играли с Бразилией. Там и без завязавшего многолетнего лидера, Кейлора Наваса, получилось отстоять нулевую ничью. Но с Колумбией и оборона подвела, и атака снова ничего не показала - так и закончили разгромными 0:3.

Ставки на матч Коста-Рика – Парагвай

Парагвай

Сборная давно уже откатилась на самые что ни есть вторые роли в латиноамериканском футболе. Не так давно завсегдатай чемпионатов мира, гуарани туда не пробиваются с 2010-го года. И вряд ли смогут отправиться на следующий мундиаль, если не прибавят. Старт квалификации не задался: единственная минимальная победа, над Боливией, и 5 очков в 6 матчах. Но на Копу получилось поехать в неплохом настроении: в крайнем контрольном поединке обыграли 1:0 на выезде Панаму. Но в группе соперники в разы более серьезные. В Хьюстоне с Колумбией, пропустив дважды до перерыва, пытались вернуться во втором тайме, забили свой мяч, но в итоге уступили. Бразильцы же во втором туре были злые из-за осечки с костариканцами, и соседям шансов не оставили даже на ничью.

Статистика личных встреч

Пока что наблюдается полное равенство: по 2 победы каждой стороны и, в обоих крайних поединках, ничья.

Прогноз

GGBET больше верит в успех представителя Южной Америки. Но обе сборные не блещут в атаке, так что очевидно напрашивается вариант с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).