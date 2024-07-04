В ночь на 3 июля состоялся матч 3-го тура группы D на Копа Америка 2024 между сборными Коста-Рики и Парагвая. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев.

Обе команды не сумели выйти из группы в плей-офф турнира, заняв 3-е и 4-е места соответственно.

Копа Америка 2024. Група D. 3-й тур, 2–3 июля

Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Рамон Соса, 55

Видео голов и обзор матча: