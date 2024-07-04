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Коста-Рика
03.07.2024 04:00 – FT 2 : 1
Парагвай
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Кубок Америки
04 июля 2024, 01:12 |
33
0

Коста-Рика – Парагвай – 2:1. Два мяча за стартовые 7 минут. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы D на Копа Америка 2024

04 июля 2024, 01:12 |
33
0
Коста-Рика – Парагвай – 2:1. Два мяча за стартовые 7 минут. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 июля состоялся матч 3-го тура группы D на Копа Америка 2024 между сборными Коста-Рики и Парагвая. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев.

Обе команды не сумели выйти из группы в плей-офф турнира, заняв 3-е и 4-е места соответственно.

Копа Америка 2024. Група D. 3-й тур, 2–3 июля

Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голы: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Рамон Соса, 55

Видео голов и обзор матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Ramon Sosa (Парагвай).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Josimar Alcocer (Коста-Рика).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Кальво (Коста-Рика).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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