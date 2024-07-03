03.07.2024 04:00 – 66’ 2 : 1
Кубок Америки03 июля 2024, 03:55 |
62
0
Коста-Рика – Парагвай. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июля в 04:00 матч 3-го тура Копа Америка 2024 в Остине
03 июля 2024, 03:55 |
62
0
3 июля в 04:00 в Остине (Техас) на Q2 Stadium состоится матч 3-го тура группы D Копа Америка 2024 между сборными Коста-Рики и Парагвая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом матче 3-го тура группы D сыграет сборные Бразилии и Колумбии.
Турнирная таблица группы D
Коста-Рика – Парагвай. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Ramon Sosa (Парагвай).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Josimar Alcocer (Коста-Рика).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Кальво (Коста-Рика).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2024, 23:39 7
Партизан из Белграда отправится на так называемый «Братский кубок»
Футбол | 03 июля 2024, 02:16 0
Ламин Ямал занимает 16-е место, Лионель – 15-й, а главный претендент – Винисиус Жуниор
Футбол | 02.07.2024, 09:21
Футбол | 02.07.2024, 07:59
Бокс | 02.07.2024, 12:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2024, 09:54 22
02.07.2024, 07:05 3
01.07.2024, 07:15 4
01.07.2024, 00:23 2
02.07.2024, 07:50
02.07.2024, 01:55
01.07.2024, 20:37 1
02.07.2024, 07:46 6