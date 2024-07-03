3 июля в 04:00 в Остине (Техас) на Q2 Stadium состоится матч 3-го тура группы D Копа Америка 2024 между сборными Коста-Рики и Парагвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 3-го тура группы D сыграет сборные Бразилии и Колумбии.

Турнирная таблица группы D

Коста-Рика – Парагвай. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.