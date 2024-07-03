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Кубок Америки
Коста-Рика
03.07.2024 04:00 – 66 2 : 1
Парагвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
03 июля 2024, 03:55 |
62
0

Коста-Рика – Парагвай. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июля в 04:00 матч 3-го тура Копа Америка 2024 в Остине

03 июля 2024, 03:55 |
62
0
Коста-Рика – Парагвай. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в 04:00 в Остине (Техас) на Q2 Stadium состоится матч 3-го тура группы D Копа Америка 2024 между сборными Коста-Рики и Парагвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 3-го тура группы D сыграет сборные Бразилии и Колумбии.

Турнирная таблица группы D

Коста-Рика – Парагвай. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Ramon Sosa (Парагвай).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Josimar Alcocer (Коста-Рика).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Кальво (Коста-Рика).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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