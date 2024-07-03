3 июля в 04:00 в Санта-Клара (Калифорния) на Levi's Stadium состоится матч 3-го тура группы D Копа Америка 2024 между сборными Бразилии и Колумбии.

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Победитель матча займет 1-е место в квартете, ничья устраивает колумбийцев.

В другом матче 3-го тура группы D сыграет сборные Коста-Рики и Парагвая.

Турнирная таблица группы D

Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.