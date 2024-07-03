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Кубок Америки
Бразилия
03.07.2024 04:00 - : -
Колумбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
03 июля 2024, 03:15 | Обновлено 03 июля 2024, 03:42
18
0

Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июля в 04:00 матч 3-го тура Копа Америка 2024 в Санта-Кларе

03 июля 2024, 03:15 | Обновлено 03 июля 2024, 03:42
18
0
Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в 04:00 в Санта-Клара (Калифорния) на Levi's Stadium состоится матч 3-го тура группы D Копа Америка 2024 между сборными Бразилии и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча займет 1-е место в квартете, ничья устраивает колумбийцев.

В другом матче 3-го тура группы D сыграет сборные Коста-Рики и Парагвая.

Турнирная таблица группы D

Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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