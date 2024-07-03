Кубок Америки03 июля 2024, 03:15 | Обновлено 03 июля 2024, 03:42
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Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июля в 04:00 матч 3-го тура Копа Америка 2024 в Санта-Кларе
03 июля 2024, 03:15 | Обновлено 03 июля 2024, 03:42
18
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3 июля в 04:00 в Санта-Клара (Калифорния) на Levi's Stadium состоится матч 3-го тура группы D Копа Америка 2024 между сборными Бразилии и Колумбии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель матча займет 1-е место в квартете, ничья устраивает колумбийцев.
В другом матче 3-го тура группы D сыграет сборные Коста-Рики и Парагвая.
Турнирная таблица группы D
Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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