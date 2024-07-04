Бразилия – Колумбия – 1:1. КОНМЕБОЛ признал грубую ошибку. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы D на Копа Америка 2024
В ночь на 3 июля состоялся матч 3-го тура группы D на Копа Америка 2024 между сборными Бразилии и Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:1.
В конце первого тайма Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Даниэлем Муньосом. Судья не назначил пенальти даже после консультации с VAR и показал на угловой, хотя колумбиец не сыграл в мяч.
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) признала ошибку арбитра и VAR уже после завершения встречи:
«На 42-й минуте, во время борьбы за мяч внутри штрафной, защитник не коснулся мяча, и в результате произошел безрассудный контакт с соперником. Судья не заметил этого и разрешил продолжить игру.
VAR проанализировал повтор с разных ракурсов, с разной скоростью видео и не смог определить, что защитник не коснулся мяча, прежде чем безрассудно соприкоснуться с нападающим. VAR неверно утвердил решение судьи в поле», – заявили в КОНМЕБОЛ.
Копа Америка. 3-й тур. Группа D, 2–3 июля
Бразилия – Колумбия – 1:1
Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сразу четыре игрока забили по три гола
Евгений сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику