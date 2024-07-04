Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Колумбия – 1:1. КОНМЕБОЛ признал грубую ошибку. Видео голов
Кубок Америки
Бразилия
03.07.2024 04:00 – FT 1 : 1
Колумбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
04 июля 2024, 01:39 |
353
0

Бразилия – Колумбия – 1:1. КОНМЕБОЛ признал грубую ошибку. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы D на Копа Америка 2024

04 июля 2024, 01:39 |
353
0
Бразилия – Колумбия – 1:1. КОНМЕБОЛ признал грубую ошибку. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 июля состоялся матч 3-го тура группы D на Копа Америка 2024 между сборными Бразилии и Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:1.

В конце первого тайма Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Даниэлем Муньосом. Судья не назначил пенальти даже после консультации с VAR и показал на угловой, хотя колумбиец не сыграл в мяч.

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) признала ошибку арбитра и VAR уже после завершения встречи:

«На 42-й минуте, во время борьбы за мяч внутри штрафной, защитник не коснулся мяча, и в результате произошел безрассудный контакт с соперником. Судья не заметил этого и разрешил продолжить игру.

VAR проанализировал повтор с разных ракурсов, с разной скоростью видео и не смог определить, что защитник не коснулся мяча, прежде чем безрассудно соприкоснуться с нападающим. VAR неверно утвердил решение судьи в поле», – заявили в КОНМЕБОЛ.

Копа Америка. 3-й тур. Группа D, 2–3 июля

Бразилия – Колумбия – 1:1

Голы: Рафинья, 12 – Муньос, 45+2

Видеообзор матча:

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Бразилия).
По теме:
Коста-Рика – Парагвай – 2:1. Два мяча за стартовые 7 минут. Видео голов
Вирт против бывшей команды. Верес обыграл Звягель в товарищеском матче
Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала
КОНМЕБОЛ Копа Америка видео голов и обзор сборная Бразилии по футболу сборная Колумбии по футболу Бразилия - Колумбия Винисиус Жуниор Рафинья Диас VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
Футбол | 03 июля 2024, 07:10 3
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?

Сразу четыре игрока забили по три гола

ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн
Футбол | 04 июля 2024, 02:01 0
ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн
ВАЦКО: Хачериди выгреб от Динамо, когда сказал, что Шапаренко стоит €15 млн

Евгений сейчас работает в отделе селекции киевлян и отвечает за трансферную политику

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03.07.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Футбол | 03.07.2024, 08:01
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
МИЛЕВСКИЙ: «Я проигрывал в рулетку 15 тысяч долларов»
Мир азарта | 03.07.2024, 20:54
МИЛЕВСКИЙ: «Я проигрывал в рулетку 15 тысяч долларов»
МИЛЕВСКИЙ: «Я проигрывал в рулетку 15 тысяч долларов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
02.07.2024, 11:24 53
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 7
Футбол
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 26
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 7
Бокс
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем