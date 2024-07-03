Звезда Реала не поможет Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки. Что случилось?
В будущем матче не сыграет Винисиус Жуниор
Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Америки 2024 против Уругвая, который состоится 6 июля.
23-летний уроженец Рио-де-Жанейро не поможет партнерам из-за дисквалификации. В матче 3-го тура групповой стадии турнира против Колумбии (1:1) Винисиус Жуниор получил критичное для себя предупреждение и теперь пропустит один матч команды. Ранее бразилец был предупрежден в матче 2-го тура с Парагваем (4:1).
В настоящий момент Винисиус Жуниор делит 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Америки, имея в активе 2 гола. Лидирует аргентинец Лаутаро Мартинес, у которого 4 гола.
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