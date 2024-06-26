Венесуэла – Мексика. Прогноз и анонс на Копа Америка 2024

27 июня на «СоФи Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Венесуэлы встретится со сборной Мексики. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Венесуэла

Команда уже традиционно считается одним из главных аутсайдеров южноамериканского футбола. Достаточно сказать, что она ухитрилась так ни разу и не выйти на чемпионаты мира, за всю свою историю - уникальная неудача для региона, широко представленного на мундиалях. Но прошлой осенью, под руководством Батисты, винные неожиданно толково стартовали: только одно поражение, от Колумбии в первом туре на выезде, победы с Парагваем и Чили дома, и три ничьи, в том числе и в Бразилии. Правда, в 2024-м товарищеские игры были уже куда скромнее: 1:2 с Италией, 0:0 с Гватемалой. Начиная Копу, с Эквадором, номинальный аутсайдер пропустил гол в раздевалку. Но во втором тайме ухитрился с интервалом в десять минут ответить парой своих мячей, после чего вполне уверенно удержал это преимущество, хотя играть оставалось более четверти часа.

Ставки на матч Венесуэла – Мексика

Мексика

Сборная шокировала в Катаре. Она ехала туда, чтобы переписать историю выступлений на чемпионатах мира, устав вылетать в 1/8 финала. Что же, желание осуществилось, но это вряд ли порадовало: вообще не вышли из группы. Впрочем, после этого Эль Три успели выиграть Золотой кубок и дойти до финала Лиги Наций, показав, что остаются в числе лидеров КОНКАКАФ. Сейчас же есть шанс помериться силами с представителями Южной Америки. В товарищеских играх были летом в основном неудачи: минимально обыграв Боливию, уступили разгромно Уругваю 0:4 и с боями Бразилии 2:3. На турнире начинали с Ямайкой, и долго не могли ничего толком поделать. Благо, что в составе был Артеага, что в середине второго тайма все-таки распечатал соперника.

Статистика личных встреч

В 11 очных поединках винные выиграли только однажды при семи поражениях гранду из Северной Америки.

Прогноз

GGBET склонны ждать второй победы Эль Три. Но они прагматичны, а их соперник и вовсе уйдет в оборону. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).