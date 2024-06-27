Венесуэла – Мексика – 1:0. Неожиданность на Копа Америка. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы В Копа Америка 2024
В ночь с 26 на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В Копа Америка 2024.
Сборная Венесуэлы обыграла команду Мексики со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте с пенальти забил Саломон Рондон.
На 87-й минуте мексиканец Орбелин Пинеда упустил шанс сравнять счет, не реализовав 11-метровый.
Венесуэла досрочно вышла в 1/4 финала, как и Аргентина днем ранее.
Копа Америка 2024
Группа В, 2-й тур. Инглвуд (Калифорния, США), 26 июня
Венесуэла – Мексика – 1:0
Гол: Рондон, 57 (пен)
Незабитый пенальти: Пинеда, 87 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
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