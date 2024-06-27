В ночь с 26 на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В Копа Америка 2024.

Сборная Венесуэлы обыграла команду Мексики со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте с пенальти забил Саломон Рондон.

На 87-й минуте мексиканец Орбелин Пинеда упустил шанс сравнять счет, не реализовав 11-метровый.

Венесуэла досрочно вышла в 1/4 финала, как и Аргентина днем ранее.

Копа Америка 2024

Группа В, 2-й тур. Инглвуд (Калифорния, США), 26 июня

Венесуэла – Мексика – 1:0

Гол: Рондон, 57 (пен)

Незабитый пенальти: Пинеда, 87 (пен)

Видео гола и обзор матча