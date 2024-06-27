В ночь на 27 июня состоится матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики.

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Поединок состоится на стадионе СофИ Стэдиум в Инглвуд, Калифиорния (США). Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

В квартете В, помимо Венесуэлы и Мексики, также играют Эквадор и Ямайка.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.

Венесуэла – Мексика. Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция