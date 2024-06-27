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Венесуэла
27.06.2024 04:00 – 45+ 0 : 0
Мексика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
27 июня 2024, 04:00 |
53
0

Венесуэла – Мексика. Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы В в 04:00 по Киеву

27 июня 2024, 04:00 |
53
0
Венесуэла – Мексика. Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 27 июня состоится матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе СофИ Стэдиум в Инглвуд, Калифиорния (США). Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

В квартете В, помимо Венесуэлы и Мексики, также играют Эквадор и Ямайка.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.

Венесуэла – Мексика. Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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