Кубок Америки27 июня 2024, 04:00 |
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Венесуэла – Мексика. Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы В в 04:00 по Киеву
27 июня 2024, 04:00 |
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В ночь на 27 июня состоится матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе СофИ Стэдиум в Инглвуд, Калифиорния (США). Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
В квартете В, помимо Венесуэлы и Мексики, также играют Эквадор и Ямайка.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на MEGOGO.
Венесуэла – Мексика. Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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