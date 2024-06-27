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Кубок Америки
Венесуэла
27.06.2024 04:00 – FT 1 : 0
Мексика
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Кубок Америки
27 июня 2024, 06:19 | Обновлено 27 июня 2024, 07:24
1461
0

Два пенальти, один забитый. Известен 2-й четвертьфиналист Копа Америка 2024

Сборная Венесуэлы переиграла команду Мексики 1:0 во 2-м туре группы В

27 июня 2024, 06:19 | Обновлено 27 июня 2024, 07:24
1461
0
Два пенальти, один забитый. Известен 2-й четвертьфиналист Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

Единственный мяч на 57-й минуте забил Саломон Рондон, который реализовал пенальти.

На 87-й мексиканец Орбелин Пинеда имел отличную возможность вырвать ничью для своей команды, но не сумел забить с 11-метрового.

В итоге победу отпраздновали венесуэльцы, которые гарантировали себе место в 1/4 финала. Днем ранее первым четвертьфиналистом стала сборная Аргентины.

В квартете В Венесуэла и Мексика также играют вместе с Эквадором и Ямайкой.

Копа Америка 2024. Группа В

2-й тур. Инглвуд, Калифорния (26–27 июня)

Венесуэла – Мексика – 1:0

Гол: Рондон, 57 (пен.)

Турнирная таблица группы В

События матча

57’
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Саломон Рондон (Венесуэла).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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