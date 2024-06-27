Два пенальти, один забитый. Известен 2-й четвертьфиналист Копа Америка 2024

В ночь на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

Единственный мяч на 57-й минуте забил Саломон Рондон, который реализовал пенальти.

На 87-й мексиканец Орбелин Пинеда имел отличную возможность вырвать ничью для своей команды, но не сумел забить с 11-метрового.

В итоге победу отпраздновали венесуэльцы, которые гарантировали себе место в 1/4 финала. Днем ранее первым четвертьфиналистом стала сборная Аргентины.

В квартете В Венесуэла и Мексика также играют вместе с Эквадором и Ямайкой.

Копа Америка 2024. Группа В

2-й тур. Инглвуд, Калифорния (26–27 июня)

Венесуэла – Мексика – 1:0

Гол: Рондон, 57 (пен.)

Турнирная таблица группы В

RAFAEL ENRIQUE ROMO PÉREZ 🛡️ pic.twitter.com/fN89NW5iuW — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024

Tenemos un nuevo clasificado 🤩 pic.twitter.com/AULriZU8q2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024