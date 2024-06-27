Два пенальти, один забитый. Известен 2-й четвертьфиналист Копа Америка 2024
Сборная Венесуэлы переиграла команду Мексики 1:0 во 2-м туре группы В
В ночь на 27 июня состоялся матч 2-го тура группы В на Копа Америка 2024 между сборными Венесуэлы и Мексики. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев.
Единственный мяч на 57-й минуте забил Саломон Рондон, который реализовал пенальти.
На 87-й мексиканец Орбелин Пинеда имел отличную возможность вырвать ничью для своей команды, но не сумел забить с 11-метрового.
В итоге победу отпраздновали венесуэльцы, которые гарантировали себе место в 1/4 финала. Днем ранее первым четвертьфиналистом стала сборная Аргентины.
В квартете В Венесуэла и Мексика также играют вместе с Эквадором и Ямайкой.
Копа Америка 2024. Группа В
2-й тур. Инглвуд, Калифорния (26–27 июня)
Венесуэла – Мексика – 1:0
Гол: Рондон, 57 (пен.)
Турнирная таблица группы В
CRÉANLO, @SeleVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/8QY1C4jPM8— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024
RAFAEL ENRIQUE ROMO PÉREZ 🛡️ pic.twitter.com/fN89NW5iuW— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024
Tenemos un nuevo clasificado 🤩 pic.twitter.com/AULriZU8q2— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024
Venezuela se impone por la mínima 📈 pic.twitter.com/z88t2oV6ko— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024
События матча
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