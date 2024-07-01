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Кубок Америки
01 июля 2024, 04:01 | Обновлено 01 июля 2024, 04:02
29
0

Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

01 июля 2024, 04:01 | Обновлено 01 июля 2024, 04:02
29
0
Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля на «Inter&Co Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Боливии встретится со сборной Панамы. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Боливия

Команда традиционно не вышла на прошлый чемпионат мира, и провалилась в формате прошлого Копа Америка, когда в плей-офф из группы выходили 4 из 5 - и именно зеленые стали этим самым лишним. Ничего не получилось почти и в новой квалификации, когда осенью уступили всем противникам, за исключением домашних 2:0 с Перу. В 2024-м году прибавили еще одну победу, над Андоррой, аутсайдером из Европы. Уступив во всех остальных товарищеских матчах, на Копа Америка стартовали со сборной страны-хозяйки, США. Там все еще в первом тайме решил в пользу своей команды Пулишич голом и передачей. Ну, а Уругвай так и просто не заметил соседа. 0:5 от чарруа отправили андердога в нокдаун - он ожидаемо лишился шансов на плей-офф, причем досрочно.

Ставки на матч Боливия – Панама

Панама

Сборная не повторила прорыв, что принес дебют на чемпионате мира-2018. Потом снова канальщиков оттеснили на вторые роли. С другой стороны, получилось дойти до финала Золотого кубка годичной давности, а в марте играли в 1/2 Лиге Наций. Да и в отборочных матчах, в начале июня, побеждали и Гайану, и Монсеррат. Успев проиграть контрольный поединок дома Парагваю, потом стартовали на Копа Америка с уругвайцами. И даже забили им, но типичный гол престижа, уступив в итоге 1:3. Иное дело со США, там получилось забить в ответ на мяч от Балогуна пару своих, оформив волевую победу. Которая оставляет вполне реальные шансы и вовсе выбить звездно-полосатых из дальнейшей борьбы, оставив без плей-офф на домашней Копе. Но, конечно, реальные шансы будут только при победе тут.

Статистика личных встреч

В 2008-м году, играя первый товарищеский матч, в нем победили зеленые. Но потом четырежды были сильнее канальщики.

Прогноз

GGBET не ждет интриги. Более сильный соперник остался с прямой мотивацией - он должен выиграть данный матч у безнадежного аутсайдера (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Боливия
2 июля 2024 -
04:00
Панама
Победа Панамы 1.64 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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