Боливия – Панама – 1:3. Как забил Герреро из Зари. Видео голов и обзор
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В ночь с 1 на 2 июля в американском городе Орландо состоялся матч 3-го тура группы C Копа Америка 2024.
Сборная Панамы обыграла команду Боливии со счетом 3:1 и вышла в 1/4 финала.
Один из голов у победителей забил форвард луганской Зари Эдуардо Герреро на 66-й минуте.
Панама набрала 6 очков из 9, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф, Боливия покидает турнир (0 баллов).
Копа Америка 2024
Группа C. 3-й тур, 1 июля, Орландо (штат Флорида, США)
Боливия – Панама – 1:3
Гол: Бруно Миранда, 69 – Хосе Фахардо, 22, Эдуадо Герреро, 79, Сезар Янис, 90+1
Итоговая таблица
Видео голов и обзор матча
События матча
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