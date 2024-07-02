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Боливия
02.07.2024 04:00 – FT 1 : 3
Панама
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Кубок Америки
02 июля 2024, 16:47 | Обновлено 02 июля 2024, 16:50
72
0

Боливия – Панама – 1:3. Как забил Герреро из Зари. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы C Копа Америка

02 июля 2024, 16:47 | Обновлено 02 июля 2024, 16:50
72
0
Боливия – Панама – 1:3. Как забил Герреро из Зари. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

В ночь с 1 на 2 июля в американском городе Орландо состоялся матч 3-го тура группы C Копа Америка 2024.

Сборная Панамы обыграла команду Боливии со счетом 3:1 и вышла в 1/4 финала.

Один из голов у победителей забил форвард луганской Зари Эдуардо Герреро на 66-й минуте.

Панама набрала 6 очков из 9, заняла второе место в группе и вышла в плей-офф, Боливия покидает турнир (0 баллов).

Копа Америка 2024

Группа C. 3-й тур, 1 июля, Орландо (штат Флорида, США)

Боливия – Панама – 1:3

Гол: Бруно Миранда, 69 – Хосе Фахардо, 22, Эдуадо Герреро, 79, Сезар Янис, 90+1

Итоговая таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Yanis (Панама).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Панама).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Миранда (Боливия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Fajardo (Панама).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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