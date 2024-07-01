2 июля в 04:00 в американском городе Орландо состоится матч 3-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Боливии и Панамы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Боливии и Панамы, играют США и Уругвай.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Боливия – Панама. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция