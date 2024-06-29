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Кубок Америки
29 июня 2024, 17:20 | Обновлено 29 июня 2024, 18:04
97
0

Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

29 июня 2024, 17:20 | Обновлено 29 июня 2024, 18:04
97
0
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

30 июня на «Хард Рок Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Перу. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда приехала в Соединенные Штаты с задачей защитить титул победителя турнира. К тому же уже после триумфа континентального уровня в Бразилии Месси и компания смогла наконец-то выиграть и чемпионат мира. Конечно же, были опасения, что после такого альбиселестес могли бы и пресытиться. Но они и в нынешнем цикле хороши, как в товарищеских матчах (где очень аккуратно выпускают Лео), так и в официальных. Хотя домашние 0:2 с Уругваем пол года назад, в отборе на следующий мундиаль, показали, что сборная не идеальна. На Копе аргентинцы стартовали с уверенных 2:0 против Канады, дожав оппонента во втором тайме. А во втором туре дожали Чили - единственный гол Мартинес забил на 88-й минуте. Ну и заодно обеспечив себе место в плей-офф, впрочем, что всеми и ожидалось.

Ставки на матч Аргентина – Перу

Перу

Сборная пробивалась на чемпионат мира-2018. А в Катар ее не пустила Австралия. Тогда межконтинентальный стык свели к одному поединку, и в Эр-Райане после нулевой ничьей лучше пенальти исполняли соккеруз. Это, возможно, подкосило инков, и в 2023-м году у них мало что получалось как в товарищеских поединках, так и, особенно, на старте квалификации, когда в 6 матчах осени взяли всего 2 ничьи при 4-х поражениях. Но потом сменился наставник, и при Фосатти результаты выросли, правда, и соперники в контрольных поединках были скромными. Так что реальный уровень Герреро и компания должны были проявить на Копе. Там начинали с хорошо знакомыми чилийцами, выдав нулевую ничью. Потом с Канадой снова не забили и упустили Дэвида в середине второго тайма. Так что матч с Месси и компанией точно станет последним на Копе.

Статистика личных встреч

Все 3 последних очных поединка закончились победами альбиселестес, причем сухими.

Прогноз

GGBEt ждет мало голов от этой встречи, где ни у кого нет мотивации. Но у Аргентины даже дублеры сильнее, так что ставим на еще одну ее победу, причем с форой -1(коэффициент - 1,75).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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