Аргентина – Перу – 2:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор

В ночь с 29 на 30 июня в американском городе Майами состоялся матч 3-го тура группы A Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины обыграла команду Перу со счетом 2:0.

У победителей дубль оформил Лаутаро Мартинес.

Аргентинская команда набрала 9 очков из 9 и вышла в 1/4 финала. Команда Перу покидает турнир.

Копа Америка 2024

Группа A. 3-й тур, 29 июня, Майами (штат Флорида, США)

Аргентина – Перу – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

Видеообзор матча