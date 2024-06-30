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Кубок Америки
Аргентина
30.06.2024 03:00 – FT 2 : 0
Перу
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Кубок Америки
30 июня 2024, 16:49 | Обновлено 30 июня 2024, 17:04
97
0

Аргентина – Перу – 2:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы A Копа Америка 2024

30 июня 2024, 16:49 | Обновлено 30 июня 2024, 17:04
97
0
Аргентина – Перу – 2:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В ночь с 29 на 30 июня в американском городе Майами состоялся матч 3-го тура группы A Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины обыграла команду Перу со счетом 2:0.

У победителей дубль оформил Лаутаро Мартинес.

Аргентинская команда набрала 9 очков из 9 и вышла в 1/4 финала. Команда Перу покидает турнир.

Копа Америка 2024

Группа A. 3-й тур, 29 июня, Майами (штат Флорида, США)

Аргентина – Перу – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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