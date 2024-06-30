Кубок Америки30 июня 2024, 16:49 | Обновлено 30 июня 2024, 17:04
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Аргентина – Перу – 2:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура группы A Копа Америка 2024
30 июня 2024, 16:49 | Обновлено 30 июня 2024, 17:04
97
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В ночь с 29 на 30 июня в американском городе Майами состоялся матч 3-го тура группы A Копа Америка 2024.
Сборная Аргентины обыграла команду Перу со счетом 2:0.
У победителей дубль оформил Лаутаро Мартинес.
Аргентинская команда набрала 9 очков из 9 и вышла в 1/4 финала. Команда Перу покидает турнир.
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Копа Америка 2024
Группа A. 3-й тур, 29 июня, Майами (штат Флорида, США)
Аргентина – Перу – 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес, 47, 86
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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