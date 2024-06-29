30 июня в 03:00 в американском городе Майами состоится матч 3-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Перу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Аргентины и Перу, играют Чили и Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция