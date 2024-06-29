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  4. Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Америки
29 июня 2024, 20:41 |
52
0

Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 30 июня и стартует в 03:00

29 июня 2024, 20:41 |
52
0
Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

30 июня в 03:00 в американском городе Майами состоится матч 3-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Перу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Аргентины и Перу, играют Чили и Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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