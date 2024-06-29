Кубок Америки29 июня 2024, 20:41 |
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Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 30 июня и стартует в 03:00
29 июня 2024, 20:41 |
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30 июня в 03:00 в американском городе Майами состоится матч 3-го тура группы А Кубка Америки 2024 между сборными Аргентины и Перу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Аргентины и Перу, играют Чили и Канада.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Аргентина – Перу. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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