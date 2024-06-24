Кубок Америки24 июня 2024, 04:00 |
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Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 июня в 04:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Майами
24 июня 2024, 04:00 |
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24 июня в 04:00 в Майами на Hard Rock Stadium состоится матч 1-го тура группы C Копа Америка 2024 между сборными Уругвая и Панамы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В другом матче 1-го тура группы C сборная США обыграла команду Боливии (2:0)-
Читайте также:Уругвай – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка
Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO.
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Уругвай).
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