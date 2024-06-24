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Кубок Америки
Уругвай
24.06.2024 04:00 – 33 1 : 0
Панама
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
24 июня 2024, 04:00 |
61
0

Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня в 04:00 матч 3-го тура Евро-2024 в Майами

24 июня 2024, 04:00 |
61
0
Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

​24 июня в 04:00 в Майами на Hard Rock Stadium состоится матч 1-го тура группы C Копа Америка 2024 между сборными Уругвая и Панамы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 1-го тура группы C сборная США обыграла команду Боливии (2:0)-

Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO.

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События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Уругвай).
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Копа Америка сборная Уругвая по футболу сборная Панамы по футболу смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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