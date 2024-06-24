​24 июня в 04:00 в Майами на Hard Rock Stadium состоится матч 1-го тура группы C Копа Америка 2024 между сборными Уругвая и Панамы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом матче 1-го тура группы C сборная США обыграла команду Боливии (2:0)-

Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO.