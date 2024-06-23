24 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Уругвая встретится со сборной Панамы. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Уругвай

Команда в Катаре сыграла на четвертом чемпионате мира кряду. Но на этот раз чарруа не вышли из группы, и это было еще одним сигналом о том, что классное поколение окончательно сходит со сцены. Кстати, Кавани решил завершить международную карьеру накануне Копы Америка. Впрочем, подросли новые звезды, а с нового цикла тренерский пост занимает Марсело Бьелса. Осенью не обошлось без осечек - 1:2 с Эквадором, 2:2 с Колумбией. Но при этом до этого была победа над Чили, а осенний отрезок закончили, выиграв у Бразилии, Аргентины и, конечно же, Боливии. В 2024-м году, в контрольных матчах, были разные результаты, но они постепенно улучшались: 1:1 с басками и 1:2 с Кот д'Ивуаром в марте, но летом уже разгромили 4:0 Мексику в Денвере.

Ставки на матч Уругвай – Панама

Панама

Сборная не смогла повторить свой главный успех, с дебютом на чемпионате мира-2018. Но все равно канальщики показывают вполне достойный уровень, подтвердив его выходом в финал прошлогоднего Золотого Кубка КОНКАКАФ. Да и в обоих розыгрышах местной Лиги Наций заканчивали, добираясь до полуфинала. В товарищеских поединках подопечные Томаса Кристенсена смогли в мае взять ничью с командой Каталонии и уверенно обыграли Галисию. Более того, летом команда успела отыграть два матча отбора на следующий мундиаль, в которых уверенно обыграли и Гайану, и Монсеррат. Несмотря на такой плотный график, перед Копой панамцы еще и дома приняли в товарищеском поединке Парагвай - и с ним уступили 0:1.

Статистика личных встреч

Всего было проведено 3 поединка, все товарищеского формата, в том числе в 2022-м году. Во всех неизменно побеждали чарруа, не позволив сопернику забить ни единого гола.

Прогноз

GGBET не ждет серьезного сопротивления со стороны номинальных гостей. Луис Суарес и компания явно сильнее - ставим на их победу при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,909).