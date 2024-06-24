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Кубок Америки
24 июня 2024, 05:58 | Обновлено 24 июня 2024, 06:05
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0

На классе. Уругвай комфортно обыграл Панаму в первом туре Копа Америка

Подопечные Марсело Бьелсы набрали важные три очка

24 июня 2024, 05:58 | Обновлено 24 июня 2024, 06:05
15
0
На классе. Уругвай комфортно обыграл Панаму в первом туре Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе С Копа Америка-2024 сошлись сборные Уругвая и Панамы.

Уругвай был явным фаворитом, что и принялся доказывать с первых минут, завладев преимуществом. На 16-й минуте представитель мексиканской «Толуки» Максимилиано Араухо вывел уругвайцев вперед.

Команда Марсело Бьелсы владела и мячом, и преумуществом, но забить все никак не удавалось. От валидольной концовки их спас Дарвин Нуньес. Правда, все равно пришлось понервничать. Гол форварда «Ливерпуля» был засчитан лишь после просмотра VAR. На кураже вскоре Винья довел дело до разгрома, но за несколько секунд до конца встречи Панама сумела забить гол престижа.

На 84-й минуте за сборную Панамы на поле вышел форвад «Зари» Эдуардо Герреро.

В другом матче этой группы сборная США без проблем обыграла Боливию.

Кубок Америки. Группа С. 1-й тур

Уругвай – Панама – 3:0

Голы: Араухо (16), Нуньес (86), Винья (90+1) – Мурильо (90+5)

Уругвай: Рочет, Р. Араухо (Хосе Хименес, 46), Нандес, Оливейра (Касерес, 61), Винья, Угарте, де Арраскаэта (де ла Крус, 61), Пельистри, Вальверде (Бентакур, 84), Араухо, Нуньес

Панама: Москера, Кордоба, Дэвис, Мурильо, Фаринья, Миллер, Мартинес (Уэлш, 64), Родригес (Гондола, 84), Карраскилья, Барсенас (Ленис, 89), Фахардо (Герреро, 84)

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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