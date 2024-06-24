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Кубок Америки
США
24.06.2024 01:00 – FT 2 : 0
Боливия
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Кубок Америки
24 июня 2024, 02:58 | Обновлено 24 июня 2024, 03:18
83
0

Пулишич дал в девять. Сборная США стартовала на Копа Америка с победы

Американцы без проблем обыграли Боливию

24 июня 2024, 02:58 | Обновлено 24 июня 2024, 03:18
83
0
Пулишич дал в девять. Сборная США стартовала на Копа Америка с победы
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня начались матчи Копа Америки в группе С. Сборная США играла с Боливией.

Кубок Америки проходит в США, поэтому для американцев это служит дополнительной мотивацией хорошо выступить на турнире. «Звездно-полосатые» решили долго не тратить время на разогрев. Уже на 3-й минуте Пулишич и Веа разыграли угловой, после перепасовки Кристиан решился на удар. Мяч полетел по странной траектории прямиком в «девятку» ворот – у вратаря не было шансов.

Под конец первого тайма Фоларин Балоган снова заставил радоваться зрителей на стадионе в техасском Арлингтоне.

Во втором тайме команда Грегга Берхалтера продолжала активно наседать на ворота соперника, но забить ещё раз не удалось. Показатель xG составил 2.32 против 0.13.

Копа Америка-2024. Группа С. 3-й тур.

США – Боливия – 2:0

Голы: Пулишич (3), Балоган (44)

США: Тернер, Ричардсон, Рим, Робинсон, Скалли, Адамс (Муса, 46), Рейна (Кардозо, 65), Маккенни (де ла Торре, 78), Пулишич, Балоган (Пепи, 65), Веа (Эронсон, 86)

Боливия: Вискарра, Сагредо, Медина (Куэльяр, 46), Акин, Фернандес (46), Хустиньяно (Рамальо, 46), Вильямиль, Сауседо, Меначо (46, Терсерос), Миранда

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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