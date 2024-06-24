Пулишич дал в девять. Сборная США стартовала на Копа Америка с победы
Американцы без проблем обыграли Боливию
24 июня начались матчи Копа Америки в группе С. Сборная США играла с Боливией.
Кубок Америки проходит в США, поэтому для американцев это служит дополнительной мотивацией хорошо выступить на турнире. «Звездно-полосатые» решили долго не тратить время на разогрев. Уже на 3-й минуте Пулишич и Веа разыграли угловой, после перепасовки Кристиан решился на удар. Мяч полетел по странной траектории прямиком в «девятку» ворот – у вратаря не было шансов.
Под конец первого тайма Фоларин Балоган снова заставил радоваться зрителей на стадионе в техасском Арлингтоне.
Во втором тайме команда Грегга Берхалтера продолжала активно наседать на ворота соперника, но забить ещё раз не удалось. Показатель xG составил 2.32 против 0.13.
Копа Америка-2024. Группа С. 3-й тур.
США – Боливия – 2:0
Голы: Пулишич (3), Балоган (44)
США: Тернер, Ричардсон, Рим, Робинсон, Скалли, Адамс (Муса, 46), Рейна (Кардозо, 65), Маккенни (де ла Торре, 78), Пулишич, Балоган (Пепи, 65), Веа (Эронсон, 86)
Боливия: Вискарра, Сагредо, Медина (Куэльяр, 46), Акин, Фернандес (46), Хустиньяно (Рамальо, 46), Вильямиль, Сауседо, Меначо (46, Терсерос), Миранда
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 23, 2024
🇺🇸 THREE POINTS 🇺🇸
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Triunfo por dos goles para el local 📈 pic.twitter.com/E5lN5KAl7p— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 23, 2024
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