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Кубок Америки
США
24.06.2024 01:00 – FT 2 : 0
Боливия
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Кубок Америки
24 июня 2024, 12:59 |
65
0

США – Боливия – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча Кубка Америки

24 июня 2024, 12:59 |
65
0
США – Боливия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в группе С на Кубке Америки сборная США переиграла Боливию.

Копа Америка-2024. Группа С. 3-й тур.

США – Боливия – 2:0

Голы: Пулишич (3), Балоган (44)

США: Тернер, Ричардсон, Рим, Робинсон, Скалли, Адамс (Муса, 46), Рейна (Кардозо, 65), Маккенни (де ла Торре, 78), Пулишич, Балоган (Пепи, 65), Веа (Эронсон, 86)

Боливия: Вискарра, Сагредо, Медина (Куэльяр, 46), Акин, Фернандес (46), Хустиньяно (Рамальо, 46), Вильямиль, Сауседо, Меначо (46, Терсерос), Миранда

Обзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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