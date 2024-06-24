Кубок Америки24 июня 2024, 12:59 |
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США – Боливия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча Кубка Америки
24 июня 2024, 12:59 |
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24 июня в группе С на Кубке Америки сборная США переиграла Боливию.
Копа Америка-2024. Группа С. 3-й тур.
США – Боливия – 2:0
Голы: Пулишич (3), Балоган (44)
США: Тернер, Ричардсон, Рим, Робинсон, Скалли, Адамс (Муса, 46), Рейна (Кардозо, 65), Маккенни (де ла Торре, 78), Пулишич, Балоган (Пепи, 65), Веа (Эронсон, 86)
Боливия: Вискарра, Сагредо, Медина (Куэльяр, 46), Акин, Фернандес (46), Хустиньяно (Рамальо, 46), Вильямиль, Сауседо, Меначо (46, Терсерос), Миранда
Обзор матча
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
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