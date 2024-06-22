24 июня на «AT&T Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная США встретится со сборной Боливии. Поединок начнется в 01:00 по киевкому времени.

США

Команда вернулась после разового пропуска на чемпионат мира, и в Катаре снова вышла в плей-офф. А следующий мундиаль будет принимать сама, и нынешний турнир - это одна из стадий подготовки звездно-полосатых. И пока что команда оставляла самые противоречивые оценки. В этом году получилось добиться завоевания очередного трофея, в виде победы в Лиге Наций. Но это на скромном уровне КОНКАКАФ. На контрасте, в товарищеском поединке против Колумбии, уже в этом месяце, был провал в виде 1:5 с Колумбией. Впрочем, перестроившись, после этого удалось добиться ничьей против более статусного оппонента в лице Бразилии. В любом случае, хорошо, что на домашней Копе Америка можно начинать с явно слабым представителем Южной Америки - пора бы победить.

Ставки на матч США – Боливия

Боливия

Сборная оспаривает первенство в своем регионе, но только с конца. Именно зеленые считаются, пожалуй, слабейшим в Южной Америке (разве что Венесуэла традиционно конкурирует). Это подтвердилось и осенью прошлого года, когда при победе над кризисным Перу (2:0 дома) было проиграно все остальные 5 отборочных поединков новой квалификации. Да и в товарищеских матчах 2024-го была всего одна победа, над аутсайдером, но из Европы - Андоррой, с которой оформили 1:0 на сборах в Алжире. Но остальные контрольные поединки приносили исключительно поражения. Так, летом, перед стартом Копы, было 0:1 с Мексикой, 1:3 с Эквадором и 0:3 с Колумбией. А теперь еще и стартовать на турнире, играя в первом туре против сборной принимающей страны, которая еще хочет прервать серию неудач.

Статистика личных встреч

Проиграв боливийцам на Копа Америка-95, потом американцы смогли разгромить зеленых в товарищеском поединке и 2016-го, и 2018-го года (3:0 и 4:0).

Прогноз

GGBET не верит, что аутсайдер из Южной Америки окажет какое-то сопротивление сборной страны-хозяйки. Ставим тут на янки при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,61).