Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. США – Боливия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Кубок Америки
США
24.06.2024 01:00 - : -
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
22 июня 2024, 22:59 |
50
0

США – Боливия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

22 июня 2024, 22:59 |
50
0
США – Боливия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
США

24 июня на «AT&T Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная США встретится со сборной Боливии. Поединок начнется в 01:00 по киевкому времени.

США

Команда вернулась после разового пропуска на чемпионат мира, и в Катаре снова вышла в плей-офф. А следующий мундиаль будет принимать сама, и нынешний турнир - это одна из стадий подготовки звездно-полосатых. И пока что команда оставляла самые противоречивые оценки. В этом году получилось добиться завоевания очередного трофея, в виде победы в Лиге Наций. Но это на скромном уровне КОНКАКАФ. На контрасте, в товарищеском поединке против Колумбии, уже в этом месяце, был провал в виде 1:5 с Колумбией. Впрочем, перестроившись, после этого удалось добиться ничьей против более статусного оппонента в лице Бразилии. В любом случае, хорошо, что на домашней Копе Америка можно начинать с явно слабым представителем Южной Америки - пора бы победить.

Ставки на матч США – Боливия

Боливия

Сборная оспаривает первенство в своем регионе, но только с конца. Именно зеленые считаются, пожалуй, слабейшим в Южной Америке (разве что Венесуэла традиционно конкурирует). Это подтвердилось и осенью прошлого года, когда при победе над кризисным Перу (2:0 дома) было проиграно все остальные 5 отборочных поединков новой квалификации. Да и в товарищеских матчах 2024-го была всего одна победа, над аутсайдером, но из Европы - Андоррой, с которой оформили 1:0 на сборах в Алжире. Но остальные контрольные поединки приносили исключительно поражения. Так, летом, перед стартом Копы, было 0:1 с Мексикой, 1:3 с Эквадором и 0:3 с Колумбией. А теперь еще и стартовать на турнире, играя в первом туре против сборной принимающей страны, которая еще хочет прервать серию неудач.

Статистика личных встреч

Проиграв боливийцам на Копа Америка-95, потом американцы смогли разгромить зеленых в товарищеском поединке и 2016-го, и 2018-го года (3:0 и 4:0).

Прогноз

GGBET не верит, что аутсайдер из Южной Америки окажет какое-то сопротивление сборной страны-хозяйки. Ставим тут на янки при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
США
24 июня 2024 -
01:00
Боливия
Фора США (-1.5) 1.61 Сделать ставку
По теме:
Шотландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Турция – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
сборная США по футболу сборная Боливии по футболу Копа Америка прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Теннис | 22 июня 2024, 17:45 8
Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне

Ангелина на старте квалификации уверенно переиграла Сару Бет Грей

Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам
Футбол | 22 июня 2024, 21:34 1
Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам
Роналду сделал фото с мальчиком, выбежавшим на поле, но отказал мужчинам

22 июня сборная Португалия разгромила Турцию 3:0 во 2-м туре группового этапа Евро-2024

Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией
Футбол | 22.06.2024, 10:42
Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией
Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией
Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?
Футбол | 22.06.2024, 07:22
Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?
Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?
Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина
Футбол | 22.06.2024, 10:35
Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина
Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
21.06.2024, 16:23 15
Футбол
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 81
Футбол
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем