Кубок Америки23 июня 2024, 23:16 |
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США – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 24 июня и стартует в 01:00
23 июня 2024, 23:16 |
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24 июня в 01:00 в американском городе Арлингтон состоится матч 1-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными США и Боливии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе С, кроме США и Боливии, играют Уругвай и Панама.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
США Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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