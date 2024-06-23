24 июня в 01:00 в американском городе Арлингтон состоится матч 1-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными США и Боливии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме США и Боливии, играют Уругвай и Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

США Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция