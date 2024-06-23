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Кубок Америки
США
24.06.2024 01:00 - : -
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
23 июня 2024, 23:16 |
46
0

США – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 24 июня и стартует в 01:00

23 июня 2024, 23:16 |
46
0
США – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США

24 июня в 01:00 в американском городе Арлингтон состоится матч 1-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными США и Боливии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме США и Боливии, играют Уругвай и Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

США Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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