Кубок Америки24 июня 2024, 10:52 |
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Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 25 июня и стартует в 01:00
24 июня 2024, 10:52 |
29
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25 июня в 01:00 в американском городе Хьюстон состоится матч 1-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Колумбии и Парагвая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Колумбии и Парагвая, играют Бразилия и Коста-Рика.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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