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Кубок Америки
Колумбия
25.06.2024 01:00 - : -
Парагвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
24 июня 2024, 10:52 |
29
0

Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 25 июня и стартует в 01:00

24 июня 2024, 10:52 |
29
0
Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Колумбии

25 июня в 01:00 в американском городе Хьюстон состоится матч 1-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Колумбии и Парагвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Колумбии и Парагвая, играют Бразилия и Коста-Рика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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