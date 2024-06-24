25 июня в 01:00 в американском городе Хьюстон состоится матч 1-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Колумбии и Парагвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Колумбии и Парагвая, играют Бразилия и Коста-Рика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция