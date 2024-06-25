В ночь с 24 на 25 июня состоялся матч 1-го тура Кубка Америки.

Сборная Колумбии нанесла поражение команде Парагвая со счетом 2:1.

Колумбия набрала три очка после первого тура и стала лидером группы.

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Копа Америка 2024. Группа D, 1-й тур

24 июня, Хьюстон (Техас, США)

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньос, 32, Лерма, 42 – Энсисо, 69

Турнирная таблица

Видеообзор матча