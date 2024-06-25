Кубок Америки25 июня 2024, 16:23 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
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Колумбия – Парагвай – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Копа Америка 2024
25 июня 2024, 16:23 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
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В ночь с 24 на 25 июня состоялся матч 1-го тура Кубка Америки.
Сборная Колумбии нанесла поражение команде Парагвая со счетом 2:1.
Колумбия набрала три очка после первого тура и стала лидером группы.
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Копа Америка 2024. Группа D, 1-й тур
24 июня, Хьюстон (Техас, США)
Колумбия – Парагвай – 2:1
Голы: Муньос, 32, Лерма, 42 – Энсисо, 69
Турнирная таблица
Видеообзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Парагвай).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Лерма (Колумбия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия).
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