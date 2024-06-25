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Кубок Америки
Колумбия
25.06.2024 01:00 – FT 2 : 1
Парагвай
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Кубок Америки
25 июня 2024, 16:23 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
62
0

Колумбия – Парагвай – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Копа Америка 2024

25 июня 2024, 16:23 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
62
0
Колумбия – Парагвай – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 24 на 25 июня состоялся матч 1-го тура Кубка Америки.

Сборная Колумбии нанесла поражение команде Парагвая со счетом 2:1.

Колумбия набрала три очка после первого тура и стала лидером группы.

Копа Америка 2024. Группа D, 1-й тур

24 июня, Хьюстон (Техас, США)

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньос, 32, Лерма, 42 – Энсисо, 69

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Парагвай).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Лерма (Колумбия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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