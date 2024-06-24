25 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Парагвая. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не пробилась на чемпионат мира в Катаре. Хотя на обоих предыдущих таких турнирах не просто участвовала, но и в плей-офф выходила. Исправлять ситуацию позвали Нестора Горосито, и на данный момент с ним у кофейных получается выдавать впечатляющую серию без поражений. В том числе сборная не проигрывала на старте отбора на следующий мундиаль, сумев выиграть трижды, в том числе у Бразилии, и столько же раз сыграв вничью. Ну, а в товарищеских матчах Хамес Родригес и компания и вовсе выдавали стопроцентные результаты, что в конце прошлого года, что уже в 2024-м году. Уже в США, но еще в формате контрольных встреч, было разгромлено 5:1 американцев, после чего 3:0 с Боливией совершенно не удивили. Главное в таких условиях не допустить переоценки своих сил - впереди новый турнир, что начинается с чистого листа.

Ставки на матч Колумбия – Парагвай

Парагвай

Сборная памятна по золотому отрезку в конце прошлого и начале этого века, когда получалось стать завсегдатаем чемпионатов мира и добиваться неплохих результатов и на Копа Америка. Но сейчас уровень гуарани заметно упал. После 2010-го на мундиали команда не пробивалась, последние континентальные турниры заканчивала уже в четвертьфинале. Но даже на таком фоне осенние результаты в квалификации, с единственной победой (1:0 дома с Боливией) и пятью очками в шести турах, были провалом. Да и нынешний сбор подопечные Даниэля Гарнеро начинали не вдохновляюще: 0:0 с Перу, 0:3 против Чили. И только Панама была обыграна 1:0.

Статистика личных встреч

Гуарани выиграли только однажды в 11 последних очных матчах. У кофейных за это время 8 побед, в том числе в обоих крайних поединках.

Прогноз

GGBET не верит, что даже победа в последней контрольной встрече как-то поможет парагвайцам. Ставим на то, что кофейные такого противника обыграют (коэффициент - 1,65).