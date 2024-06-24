Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колумбия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Кубок Америки
Колумбия
25.06.2024 01:00 - : -
Парагвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
24 июня 2024, 03:20 |
23
0

Колумбия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 июня 2024, 03:20 |
23
0
Колумбия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Парагвая. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не пробилась на чемпионат мира в Катаре. Хотя на обоих предыдущих таких турнирах не просто участвовала, но и в плей-офф выходила. Исправлять ситуацию позвали Нестора Горосито, и на данный момент с ним у кофейных получается выдавать впечатляющую серию без поражений. В том числе сборная не проигрывала на старте отбора на следующий мундиаль, сумев выиграть трижды, в том числе у Бразилии, и столько же раз сыграв вничью. Ну, а в товарищеских матчах Хамес Родригес и компания и вовсе выдавали стопроцентные результаты, что в конце прошлого года, что уже в 2024-м году. Уже в США, но еще в формате контрольных встреч, было разгромлено 5:1 американцев, после чего 3:0 с Боливией совершенно не удивили. Главное в таких условиях не допустить переоценки своих сил - впереди новый турнир, что начинается с чистого листа.

Ставки на матч Колумбия – Парагвай

Парагвай

Сборная памятна по золотому отрезку в конце прошлого и начале этого века, когда получалось стать завсегдатаем чемпионатов мира и добиваться неплохих результатов и на Копа Америка. Но сейчас уровень гуарани заметно упал. После 2010-го на мундиали команда не пробивалась, последние континентальные турниры заканчивала уже в четвертьфинале. Но даже на таком фоне осенние результаты в квалификации, с единственной победой (1:0 дома с Боливией) и пятью очками в шести турах, были провалом. Да и нынешний сбор подопечные Даниэля Гарнеро начинали не вдохновляюще: 0:0 с Перу, 0:3 против Чили. И только Панама была обыграна 1:0.

Статистика личных встреч

Гуарани выиграли только однажды в 11 последних очных матчах. У кофейных за это время 8 побед, в том числе в обоих крайних поединках.

Прогноз

GGBET не верит, что даже победа в последней контрольной встрече как-то поможет парагвайцам. Ставим на то, что кофейные такого противника обыграют (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Колумбия
25 июня 2024 -
01:00
Парагвай
Победа Колумбии 1.65 Сделать ставку
По теме:
Уругвай – Панама. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Албания – Испания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
сборная Колумбии по футболу сборная Парагвая по футболу Копа Америка прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23 июня 2024, 09:07 17
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Футбол | 23 июня 2024, 08:01 8
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024

Перед 3-м туром группового этапа у всех команд квартета Е одинаковое количество очков

Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Футбол | 23.06.2024, 18:45
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
Футбол | 23.06.2024, 20:08
Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
Футбол | 24.06.2024, 02:23
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
22.06.2024, 22:45 1
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 83
Футбол
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 136
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем