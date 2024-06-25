Колумбия удержала победу над Парагваем

В матче 1 тура Копа Америка в группе D встречались сборные Колумбии и Парагвая. Игра закончилась победой Колумбии со счетом 2:1, голами отличились Муньос и Лерма за колумбийцев в первом тайме и Энсисо за Парагвай – во втором.

В группе, гром этих команд, есть еще сборные Бразилии и Коста-Рики, которые проведут свой матч чуть позже.

Копа Америка 2024 года. 1 тур. Группа D. 25 июня

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньос, 32, Лерма, 42 – Энсисо, 69

Предупреждения: Лерма, 14 – Веласкес, 53, Кубас, 78, Гамеро, 90+4

Стадион: «Эн-Эр-Джи» (Хьюстон, Техас, США)