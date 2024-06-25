Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колумбия удержала победу над Парагваем
Кубок Америки
Колумбия
25.06.2024 01:00 – FT 2 : 1
Парагвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
25 июня 2024, 03:00 | Обновлено 25 июня 2024, 03:13
16
0

Колумбия удержала победу над Парагваем

Матч первого тура группового этапа Копа Америка закончился со счетом 2:1

25 июня 2024, 03:00 | Обновлено 25 июня 2024, 03:13
16
0
Колумбия удержала победу над Парагваем
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1 тура Копа Америка в группе D встречались сборные Колумбии и Парагвая. Игра закончилась победой Колумбии со счетом 2:1, голами отличились Муньос и Лерма за колумбийцев в первом тайме и Энсисо за Парагвай – во втором.

В группе, гром этих команд, есть еще сборные Бразилии и Коста-Рики, которые проведут свой матч чуть позже.

Копа Америка 2024 года. 1 тур. Группа D. 25 июня

Колумбия – Парагвай – 2:1

Голы: Муньос, 32, Лерма, 42 – Энсисо, 69

Предупреждения: Лерма, 14 – Веласкес, 53, Кубас, 78, Гамеро, 90+4

Стадион: «Эн-Эр-Джи» (Хьюстон, Техас, США)

По теме:
Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Колумбия – Парагвай. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Перу – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
сборная Колумбии по футболу сборная Парагвая по футболу Копа Америка
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины
Футбол | 24 июня 2024, 13:30 23
ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины
ПСЖ нацелился на игрока сборной Украины

Илья Забарный может переехать во Францию уже этим летом

Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Футбол | 24 июня 2024, 11:59 17
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024

Энтони Тейлор будет работать на встрече 3-го тура группового раунда в квартете E

Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Футбол | 25.06.2024, 00:03
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Стало известно, как Перес отреагировал на интерес Арсенала к Лунину
Футбол | 25.06.2024, 02:01
Стало известно, как Перес отреагировал на интерес Арсенала к Лунину
Стало известно, как Перес отреагировал на интерес Арсенала к Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
23.06.2024, 18:12 14
Футбол
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 10
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 21
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 5
Бокс
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем