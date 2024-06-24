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Кубок Америки
24 июня 2024, 03:28 |
26
0

Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 июня 2024, 03:28 |
26
0
Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня на «СоФи Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Копа Америка, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Коста-Рики. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Бразилия

Команда так и не смогла добиться результата от Тите: тот на обоих своих чемпионатах мира вылетал на традиционной для этого стадии, четвертьфинале. Осенью пентакампеоны решили начать новую квалификацию без полноценного главного тренера - обязанности выполнял Фернандо Динис. Начав ожидаемо с побед, селесао вдруг сдулись, сначала ограничившись ничьей дома со слабенькой Венесуэлой, а потом проиграв кряду Уругваю, Колумбии и Аргентине. Разгребать эти авгиевы конюшни придется Доривалу Жуниору, что был назначен новым тренером. Но пока он готовился к Копа Америка, где тоже ожидания максимальны. А результаты бразильцев в контрольных матчах были нестабильны. После победы над Англией еле вырвали ничью с Испанией, а 3:2 с Мексикой сменились 1:1 со США.

Ставки на матч Бразилия – Коста-Рика

Коста-Рика

Сборная перед началом турнира попрощалась с Кейлором Навасом. А ведь этот голкипер был главным символов успехов этой команды, 10 лет назад дошедшей как раз в Бразилии до четвертьфинала. В целом, лос тикос постепенно утрачивали позиции даже в регионе КОНКАКАФ, хотя ездили и на последний мундиаль, в Катар. В 2023-2024 они в основном проигрывали матчи, и одним из немногих успехов стала победа над Гондурасом 3:1 в стыке за право отправиться на Копа Америка. На турнир костариканцы поехали на фоне новых побед, но их секрет прост: начался отбор на следующий чемпионат мира, где ожидаемо справились с Сент-Киттс и Невис (4:0) и Гренадой (3:0).

Статистика личных встреч

Команды пересекались 7 раз, и неизменно, в том числе на чемпионате мира-2018, сильнее оказывались пентакампеоны, часто не дававшие забивать в свои ворота представителю Центральной Америки.

Прогноз

GGBET не верит, что лос тикос перепишут историю очных встреч. Бразильцам есть что доказывать, ждем, что тут они смогут выиграть при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Бразилия
25 июня 2024 -
04:00
Коста-Рика
Фора Бразилии (-2) 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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