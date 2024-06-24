25.06.2024 04:00 - : -
Кубок Америки24 июня 2024, 11:09 |
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Бразилия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 25 июня и стартует в 04:00
24 июня 2024, 11:09 |
121
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25 июня в 01:00 в американском городе Инглвуд состоится матч 1-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Бразилии и Коста-Рики.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Бразилии и Коста-Рики, играют Колумбия и Парагвай.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Бразилия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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