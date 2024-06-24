25 июня в 01:00 в американском городе Инглвуд состоится матч 1-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Бразилии и Коста-Рики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Бразилии и Коста-Рики, играют Колумбия и Парагвай.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Бразилия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция