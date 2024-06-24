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Кубок Америки
Бразилия
25.06.2024 04:00 - : -
Коста-Рика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
24 июня 2024, 11:09 |
121
0

Бразилия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 25 июня и стартует в 04:00

24 июня 2024, 11:09 |
121
0
Бразилия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии

25 июня в 01:00 в американском городе Инглвуд состоится матч 1-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Бразилии и Коста-Рики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Бразилии и Коста-Рики, играют Колумбия и Парагвай.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Бразилия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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